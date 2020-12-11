Владимир Омелян вступил в "Европейскую солидарность"

Владимир Омелян стал членом партии Порошенко и вошел в ее управляющие органы.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян опубликовал новость о том, что он становится частью партии «Европейская солидарность», у себя в Facebook.

[ + – ]

10 декабря на съезде партии Петр Порошенко представил новых членов партии. Среди них оказался и Владимир Омелян, который в период с 2016 по 2019 годы возглавлял министерство инфраструктуры в правительстве Гройсмана.

«Ну что ж, сегодня завершилась моя беззаботная, веселая, наполненная яркими приключениями жизнь бездомного оппозиционера-одиночки», — с таких слов начал публикацию Омелян.

В своем посте он объясняет свое решение тем, что партия прошла два избирательных цикла, с каждым разом демонстрируя все лучший результат. По его мнению, у партии есть идея и есть идеология.

«Дорога в тысячу шагов начинается с первого», — подытожил экс-министр.

Напомним, ранее против бывшего министра инфраструктуры было открыто уголовное дело за недополучение бюджетом портовых сборов.

Ранее еще одно дело против Омеляна было закрыто из-за истечения сроков давности. Также экс-министр поддержал протесты в Беларуси.