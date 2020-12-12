Россия ввела санкции против Разумкова, Стефанчука и других украинцев

Всего в санкционном списке России уже находятся 849 человек.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Всего в санкционном списке находятся 849 человек. В перечень иностранных граждан, в отношении которых введены экономические санкции России, вошли, в частности, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Также под санкции попали депутаты фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

Отметим, в апреле Россия исключила двух украинских бизнесменов из санкционного списка. Речь идет о бизнесменах Андрее Киселеве и Вадиме Новинском.

А 4 сентября 2020 российские власти расширили список украинцев, против которых вводятся санкции. В частности, Россия ввела санкции против экс-президента Петра Порошенко и нардепа Святослава Вакарчука. Всего под ограничения попал 41 украинец.