Кабмин к 2023 году увеличит финансирование медицины до 5% ВВП, – Марченко

Уже в следующем году планируется повышение зарплат медиков на 30%.

В 2021 году уровень финансирования медицины достигнет 4,3% от ВВП Украины, а к 2023 году этот показатель достигнет 5%.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Укринформу".

"До 2023-го уровень финансирования медицины постепенно возрастет до 5% ВВП. В следующем году этот показатель достигнет 4,3%", – сообщил министр.

По его словам, финансирование медицинской сферы было главным приоритетом при составлении бюджета на следующий год.

"Прежде всего – это финансирование системы здравоохранения. Соответствующие расходы сводного бюджета вырастут на 61 миллиард по сравнению с нынешним годом. Предусмотрено повышение на 30% зарплат медиков, предоставление средств на вакцины, на лекарства и оплату медицинских услуг", – сказал Марченко.

По мнению Марченко, в условиях бюджетных ограничений это максимально возможный реальный ресурс на отрасль.

Отметим, ранее Минфин обвинил учреждения здравоохранения в неэффективном использовании бюджетных денег.