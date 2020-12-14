Кравчука вызвали на Комитет Рады для разъяснений касательно "выборов на Донбассе в марте"

Парламентарии хотят подробнее узнать о предложенном украинской делегацией в ТКГ "плане действий", согласно которому выборы в ОРДЛО должны пройти уже в марте 2021 года.

В Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти приняли решение вызвать для встречи главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и спикера делегации Алексея Арестовича. Представители Украины в ТКГ должны будут разъяснить парламентариям их "план действий", согласно которому выборы на оккупированной территории Донбасса должны состоятся уже в марте 2021 года. Об этом написал первый заместитель главы Комитета и нардеп от "Голоса" Роман Лозинский на своей странице в Facebook.

"Сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "план действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", — сообщил Лозинский.

Он отметил, что принятие такого решения затянулось более, чем на месяц с момента его инициирования.

"Парламентарии, как и все украинцы, имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласованной как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента. Чтобы все должностные лица и государственные органы выступали одной силой о агрессора — Российской Федерации", — сообщил Лозинский.

Нардеп добавил, что дату этой встречи сообщат позже.

Отметим, 5 ноября Украина представила свой "План совместных шагов" по Донбассу, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и проведение выборов в ОРДЛО.

Примечательно, что в Минских соглашениях проведение местных выборов на территории ОРДЛО указано, как предпоследний, 12-й пункт плана по урегулированию кризиса. Однако "формула Штайнмайера" меняет порядок имплементации Минска-2. Согласно ее процедуре, вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления произойдет только после проведения на этих территориях местных выборов, и лишь после этого состоится вывод войск оккупантов и установление контроля Украины над своей восточной границей

Напомним, 14 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета в парламенте заявил, что "формула Штайнмайера" не будет включена в законопроект о продлении действия "Закона об особом статусе временно оккупированных территорий Донбасса", который намерены принять 15 декабря.