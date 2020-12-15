Рада поддержала введение штрафов для судей, вплоть до Конституционного суда

В законопроект включены сразу четыре статьи, по которым будет введена админответственность для судей.

Во вторник, 15 декабря Верховная Рада Укараины приняла в целом законопроект №4471, определяющий особенности составления административного протокола в отношении судей, в том числе – Конституционного суда.

Законопроект был поддержан в первом чтении голосами 321 депутатов и в настоящее время отправляется на доработку. Документ подержали все пять основных фракций ВР, и партия монобольшинства. Прямую трансляцию заседания парламента вел официальный YouTube-канал Верховной Рады "RadaTVchannel".

Таким образом, если закон в его действующей редакции будет принят во втором чтении, то глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции или его заместитель смогут составлять административные протоколы в отношении любого судьи, включая судей КСУ. Как отметил во время обсуждения документа в Раде нардеп Сергей Алексеев: "Закон устанавливает особенности составления админпротокола в отношении судей – именно поэтому Конституционный суд Украины отменил законы, позволяющие НАПК делать проверки деклараций".

[ + – ] Источник: RadaTVchannel

В названии законопроекта перечислены следующие статьи, по которым будет введена ответственность судей:

172-4, "нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности";

172-9, "непринятие мер по противодействию коррупции";

188-46, "невыполнение законных требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции";

212-15, "нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, или госфинансирования ее уставной деятельности и предвыборной агитации".

[ + – ] Источник: RadaTVchannel

Такой протокол, согласно тексту законопроекта, будет вручается судье почтой, чтобы предоставить ему возможность подать свои письменные замечания и возражения или отказаться от его подписания с указанием соответствующих мотивов.

При этом, отмечается, что НАПК будет иметь полномочия передавать админпротоколы в суд только в случае получения от соответствующего судьи возражений на протокол, или по истечении отведенного законом срока для их подачи.

Напомним, во вторник, 15 декабря Верховная Рада проголосовала за возвращение полномочий НАПК по проверке электронных деклараций должностных лиц, которые ранее отменил Конституционный суд Украины.