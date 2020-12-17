Украинская делегация решила принять участие в январской сессии ПАСЕ

По словам главы делегации Елизаветы Ясько, Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поедет в Страсбург для участия в январской сессии в оффлайн режиме. Такое решение было принято на экстренном заседании членов делегации в четверг, 17 декабря.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько .

Она пояснила, что ПАСЕ решила проводить зимнюю сессию в 2021 году в гибридном формате, то есть делегации при желании могут приехать в Страсбург, а другие – будут принимать участие онлайн.

"Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ. Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках. Ковид не навсегда, а Украина вечна ", – написала Ясько.

Напомним, в июне 2019 года украинская делегация решила временно прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм против РФ.

16 января народные депутаты Верховной Рады приняли за основу и в целом законопроект №2718, который предусматривает восстановление участия делегации от Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.