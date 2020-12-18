"Сытник сводит счеты": Татаров отреагировал на сообщения СМИ о подписанном ему подозрении

Замглавы ОП заявил, что собирается доказывать свою невиновность.

Олег Татаров, занимающий должность замглавы Офиса Президента, комментируя появившуюся в СМИ информацию касательно подписания подозрения ему Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), на своем канале в Telegram назвал главу НАБУ Артема Сытника "государственным преступником, который сводит свои личные счеты".

"Сытник — это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты", — написал Татаров.

Замглавы добавил, что собирается "пройти этот путь, доказать свою невиновность и достойно ответить".

Отметим, 18 декабря ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову касательно возможной его причастности к фальсификации экспертизы в деле застройщика Максима Микитася. По информации СМИ, подозрение должны вручить уже 18 декабря.

Напомним, 5 августа Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента бывшего сотрудника Министерства внутренних дел времен министра Виталия Захарченко, Олега Татарова. В январе 2014-го Татаров комментировал похищение автомайдановца Дмитрия Булатова. После "Революции достоинства" Татаров был люстрирован и с тех пор занимался адвокатской практикой.

Слухи о том, что такое назначение возможно, ходили задолго до этого дня – еще в апреле Инициативная группа пострадавших на Майдане обратилась к Зеленскому с требованием дать ответ о возможном назначении заместителем главы ОП Татарова, называя "человеком, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев".

В конце ноября Татаров в интервью заявил, что директор НАБУ Артем Сытник является "корнем проблем в антикоррупционной политике страны".

В начале декабря в СМИ сообщили, что НАБУ занимается расследованием дела касательно Татарова из-за его возможной причастности к фальсификациям экспертизы в деле бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася. Сообщалось, в частности, что антикоррупционные органы считали, что Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд" Микитася, которая якобы показывала, что у компании нет убытков.

После этого в декабре под ОП проходила акция, в которой требовали его отставки. Реагируя на нее, Татаров заявил, что будет продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране "внешнее управление".

Отметим, в августе Зеленский, комментируя назначение заместителем Ермака чиновника времен Януковича Татарова, заявил, что "не справедливо всех людей, которые возглавляли то или иное звено во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то из старой власти".