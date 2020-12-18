На сессии Одесского облсовета снова драка и блокирование трибуны: не пускали депутатов горсовета

На сессию облсовета с боем прорывались депутаты Одесского горсовета от ОПЗЖ.

18 декабря состоялась вторая сессия восьмого созыва Одесского облсовета. Прямо во время заседания в коридоре началась потасовка: правоохранители отказались пускать на сессию группу депутатов от ОПЗЖ Одесского горсовета, которую возглавили Виктор Баранский и Виталий Саутенков. Об этом рассказывает "Думская".

[ + – ] Депутаты Одесского горсовета пытаются попасть на сессию Одесского облсовета

В ходе потасовки между полицией и депутатами горсовета были выбиты дверные стекла.

[ + – ] Драка в Одесском облсовете: выбиты стекла

Сессия облсовета продолжалась параллельно с этими событиями. Депутат от ЕС Юрий Басюк внес на рассмотрение сессии проект об отмене решения прошлого созыва облсовета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Однако во время голосование за внесение вопроса в повестку дня за него проголосовал сам Ройтбурд, являющийся сейчас депутатом облсовета. Из-за этого начался скандал, около двух десятков депутатов поднялись к трибуне и начали спорить друг с другом.

В "Думской" предположили, что именно из-за этого голосования депутаты горсовета от ОПЗЖ и пытались попасть на заседание облсовета: Баранский и Саутенков якобы давно в плохих отношениях с Ройтбурдом.

В заседании объявили перерыв, однако после его окончания трибуну заблокировали депутаты облсовета от ОПЗЖ. Депутат этой фракции Вадим Шкаровский сказал, что трибуну не разблокируют пока в зал не пустят депутатов горсовета и райсовета.

После этого на трибуне регулярно возникали потасовки с участием депутата "Батькивщини" Андрея Бабенко.

[ + – ] В Одесском облсовете блокируют трибуну

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В конце сессии проект решения депутата от ЕС Юрия Басюка все же поддержали: решение облсовета прежнего созыва о расторжении контракта с директором Художественного музея Ройтбурдом отменили. "За" проголосовали 43 депутата.

Напомним, 4 декабря, во время первой сессии Одесского облсовета 8 созыва, тоже происходили потасовки, в ходе которых депутаты сломали несколько столов и кресел. Весь день представители партий ОПЗЖ, "Партии Шария" и "За будущее!" блокировали трибуну и не давали открыть работу первой сессии. Участники акции требовали от территориальной избирательной комиссии зарегистрировать нескольких депутатов от партии "За будущее!".

Напомним, Одесская областная территориальная избирательная комиссия 10 ноября огласила результаты выборов в Одесский областной совет.

Пятипроцентный барьер преодолели семь партий: