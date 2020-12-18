Процессуальных действий в отношении Татарова не совершалось, – советник Ермака

Детективов НАБУ не пустили в здание для вручения замглавы Офиса президента Олегу Татарову подозрения.

Сейчас у Офиса президента нет информации о том, что с Олегом Татаровым проводились какие-либо процессуальные или следственные действия. Об этом сказал Фокусу советник главы ОП Михаил Подоляк. Нет также официальной информации и о том, что ему надлежащим образом вручено подозрение.

"Безусловно, мы знаем о наличии у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающихся периода его работы, который не имеет отношения к его нынешнем должностным функциям. Тем не менее, подчеркиваем, что надлежащих процессуальных действий осуществлено не было. Господин Татаров работает в обычном режиме", – пояснил Подоляк.

Он подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно сегодня посещали ОП. "Но поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур, им было отказано в доступе в помещения Офиса президента", – заявил советник главы ОП.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

5 августа Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента бывшего сотрудника Министерства внутренних дел времен министра Виталия Захарченко, Олега Татарова. В январе 2014-го Татаров комментировал похищение автомайдановца Дмитрия Булатова. После "Революции достоинства" Татаров был люстрирован и с тех пор занимался адвокатской практикой.

Слухи о том, что такое назначение возможно, ходили задолго до этого дня – еще в апреле Инициативная группа пострадавших на Майдане обратилась к Зеленскому с требованием дать ответ о возможном назначении заместителем главы ОП Татарова, называя "человеком, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев".

В конце ноября Татаров в интервью заявил, что директор НАБУ Артем Сытник является "корнем проблем в антикоррупционной политике страны".

В начале декабря в СМИ сообщили, что НАБУ занимается расследованием дела касательно Татарова из-за его возможной причастности к фальсификациям экспертизы в деле бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася. Сообщалось, в частности, что антикоррупционные органы считали, что Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд" Микитася, которая якобы показывала, что у компании нет убытков.