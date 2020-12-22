"На общественных началах" – Минобороны подтвердило, что взяло Юрия Бутусова на работу

За день до своего назначения Бутусов заявлял, что эта должность ни на что в министерстве не влияет и никакого доступа к принятию решений не обеспечивает.

Министерство обороны Украины подтвердило заявление журналиста Юрия Бутусова о его назначении внештатным советником главы оборонного ведомства Андрея Тарана.

"!! ️Достигнута договоренность о назначении Юрия Бутусова советником Министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы – есть над чем работать", – такое сообщение появмлось в Facebook Минобороны во вторник, 22 декабря.

Напомним, в понедельник, 21 декабря, по итогам личной встречи с министром обороны Андреем Тараном, журналист Юрий Бутусов написал пост в Facebook, в котором рассказал о возможностях, которые ему предложило министерство.

"Оказывается, такая срочность и публичность вызова объяснялась тем, что министр мне предложил четыре должности", – рассказал Бутусов. При этом, министр обороны Таран, согласно рассказу Бутусова, попросил его "помочь организовать правильную информационную политику" в ведомстве.

"Я сказал, что министр, который вообще не дает интервью журналистам, и которого публично требуют отправить в отставку сами "Слуги народа", в какой-то новой информационной политике уже не нуждается", – отметил журналист.

По словам Бутусова, причиной приглашения его на собеседование в МО, стало то, что его публикации по теме Минобороны "имеют большой резонанс в руководстве страны". Автор публикации отметил, что все эти четыре должности "ни на что не влияют в Минобороны, и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают".

"По итогу: я принял решение по результатам по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", – закончил Бутусов. Журналист добавил, что ждет ответа от Минобороны через Facebook: "Чтобы министр публично подтвердил свое предложение в той же манере, в какой он и обратился изначально".