Бутусов стал внештатным советником Тарана после ряда перепалок с Минобороны

После встречи с Тараном, журналист принял один из четырех предложенных вариантов по работе в МО сроком на 2 месяца

По словам Тарана, публичность всего процесса связана с объективностью критических публикаций по работе ведомства, сообщает Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

Во время личной встречи с Андреем Тараном, журналисту было предложено четыре должности:

1. Начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны;

2. Начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики;

3. Начальник директората информационной политики

4. Внештатный советник министра обороны

По словам Бутусова, ни одна из этих должностей не дает никакого доступа к принятию решений и полномочий. Также он не будет иметь зарплаты или своего кабинета в Минобороны. Должность лишь даст более широкий доступ к проблемам в войсках и их состоянию. Журналист получит возможность писать материалы на "больные" темы ведомства.

Юрий Бутусов также заявил, что для него это стало индикатором его объективности по поводу ситуации в Министерстве обороны. Возможность проверить, будет ли реакция в ведомстве на его критику. Подтверждение необходимости в структурных реформах в ведомстве, а также завершение следствий в резонансных делах.

По итогам работы журналист обещает написать итоговый отчет о результатах.

Напомним, что недавно Министерство обороны через свою страницу в Фейсбуке предложило работу журналисту. Бутусов предложение принял. Позднее, в ведомстве заявили, что у них нет вакансий, которые бы соответствовали амбициям журналиста. На что журналист заявил, что хочет подать в суд на Минобороны из-за лжи и оскорблений.