Снова "турборежим"? "Слуги народа" с января планируют работать в Раде "ударными темпами"

Арахамия сказал, что в начале 2021 года в парламенте хотят рассмотреть законопроекты о реформе СБУ, о создании Бюро экономической безопасности и о "налоговой амнистии".

Народный депутат Давид Арахамия, возглавляющий фракцию партии "Слуга народа", на пресс-конференции 22 декабря рассказал, что в январе 2021 года, после возвращения парламентариев с новогодних каникул, в Верховной Раде планируют "ударными темпами" рассмотреть ряд вопросов, которые ранее откладывались. Об этом информирует "Корреспондент".

"Мы большие реформы отложили немного, но хотим в январе вернуться и таким ударным темпом это принять. Это амнистия капитала (так называемая "налоговая амнистия"), это создание Бюро экономической безопасности, это законопроект о реформе СБУ", — сказал Арахамия.

Он добавил, что они планируют рассмотреть и законопроект о локализации, который уже фактически подготовлен ко второму чтению.

"Есть очень большое сопротивление со стороны европейских партнеров, но я думаю, учитывая настроения в зале, я думаю, мы все же проголосуем локализацию и будем иметь преференции для украинских компаний", — сказал глава фракции "Слуга народа".

Отметим, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что законопроект о сокращении количества нардепов с 450 до 300 готов к рассмотрению, и парламент может заняться этим вопросом уже с февраля.

Напомним, каникулы в ВРУ продлятся до 26 января.