Рада ушла на перерыв до 26 января
До этого срока, возможно, состоится внеочередное заседание, голоса, для проведения которого, уже собраны.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков пятницу, 18 декабря, закрыл пленарное заседание парламента, объявив перерыв в заседаниях до 26 января.
"Пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", – сказал Разумков, поздравив народных депутатов с наступающими новогодними праздниками.
В следующий раз депутаты должны собраться в сессионном зале через 39 дней, однако до этого, возможно, состоится внеочередное заседание, голоса, для проведения которого, уже собраны.
Накануне Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения четвертой сессии, предусмотрев в январе только одну пленарную неделю с 25 по 29 января, тогда как ранее пленарные заседания парламента были запланированы с 11 по 15 и с 18 по 22 января.
Согласно утвержденному графику работы, с 21 до 24 декабря народные депутаты будут работать в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях и депутатских фракциях.
Напомним, Верховная Рада Украины на заседании в пятницу,18 декабря назначила генерал-майора Юлию Лапутину министром по вопросам ветеранов.