"Законопроект о сокращении количества нардепов до 300 готов к рассмотрению", - Корниенко

По словам Александра Корниенко, Верховная Рада может приступить к рассмотрению законопроекта в феврале 2021 года.

Александр Корниенко, возглавляющий партию "Слуга народа", рассказал, что законопроект, который должен уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 уже готов к голосованию, передает "Радио Свобода".

"Законопроект о 300 депутатах в Верховной Раде, он готов к голосованию. Здесь вопрос просто в повестке дня и будет ли поддержка других фракций, какая будет мобилизация нашей фракции… Мы будем смотреть по мобилизации, но я думаю, что точно во время пятой сессии, которая, согласно Конституции, начнется в первый вторник февраля. За это время вопрос о 300 депутатов поставим и логично его решим", — сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что это документ, который создали в контексте одного из вопросов, вынесенных президентом Зеленским на "всенародный опрос", который провели в день местных выборов 25 октября 2020 года.

Отметим, согласно промежуточным результатам подсчета анкет, 89,60% якобы поддержали сокращение количества нардепов до 300. Примечательно, что "против" высказались якобы 7,12% проголосовавших. А суммарное количество опрошенных по этому вопросу "составило" 96,72% (89,60%+7,12%).

Окончательных результатов "всенародного опроса" от Зеленского партия "Слуга народа" так и не опубликовала, хотя в начале ноября в ее пресс-службе заявляли, что сделают это "после обнародования официальных результатов местных выборов".

Напомним, Зеленский стал инициатором проведения на местных выборах 25 октября "всенародного опроса", на котором гражданам предложили ответить на 5 "важных" вопросов. Зеленский заявлял, что через этот опрос он "хочет почувствовать народ".

Примечательно, что законопроект касательно уменьшения количества нардепов до 300 Зеленский подавал еще в первый день работы ВРУ нынешнего созыва, 29 августа 2019 года. В феврале 2020 года сообщалось, что парламент одобрил этот законопроект в первом чтении.