Рада не знает, о чем договаривается ТКГ, – Рахманин

С планами знакомится Россия, и представители так называемых "ДНР" и "ЛНР". А Верховная Рада этого плана в жизни не видела, — сетует глава фракции "Голос".

В Верховной Раде не знают, с какими предложениями выходят представители украинской стороны переговоров в ТКГ, заявил глава "Голоса" Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде".

"Представления о том, что на самом деле обсуждается, как не было, так и нет. Верховная Рада Украины, как высший законодательный представительный орган, фактически в стороне от этого процесса несмотря на то, что три члена парламента, три главы комитета являются официальными представителями Украины в ТКГ", — сказал глава фракции "Голос".

По словам Рахманина, Верховной Раде, рано или поздно придется писать законодательную базу в части переходного правосудия, возможных уточнений законов, касающихся амнистии или особого статуса. И проблема в том, что никто на самом деле не знает, о чем идет речь.

Нардеп утверждает, что единственный источник, где он видел все предложения украинской стороны с пунктами, номерами и конкретными предложениями – это так называемый "МИД" так называемой "ДНР".

В итоге все, что достается нардепам – "брифинги каких-то спикеров" или интервью председателей ТКГ, которые иногда свое личное мнение выдают за определенные части плана.

Напомним, что Комитет Рады по вопросам организации государственной власти вызвал "на ковер" Кравчука из-за заявлений о выборах на Донбассе в марте 2021 года.

Сам первый президент Украины заявил, что "Нужно прекратить игру в прятки", иначе придется искать новые форматы и возможности.