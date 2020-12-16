"Нужно прекратить игру в прятки", — Кравчук о переговорах по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что если в переговорном процессе по Донбассу ничего не изменится, то нужно будет искать новые форматы и возможности.

Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе, в интервью изданию "Факты" осудил действия России, которая не хочет идти ни на какие компромиссы, в том числе обмениваться пленными, проводить разведение сил, не говоря уже о пути к миру на территории ОРДЛО. Он считает, что если ситуация в переговорном процессе не будет меняться в ближайшее время, то необходимо будет заканчивать "игру в прятки" и искать новые форматы.

"Такая ситуация вечно продолжаться не может. Если мы увидим и дальше, что ничего не меняется (говорят одно, а делают другое), я лично выступлю с предложением закончить игру в прятки и начать поиски новых форматов и новых возможностей, опираясь на международное сообщество, опираясь на позицию Соединенных Штатов Америки и Европы", — сказал Кравчук.

Глава делегации от Украины в ТКГ напомнил, что в интервью секретарь СНБО Андрей Данилов заявил о работе СНБО над новым решением по ситуации в Донецкой и Луганской областях, о некоем "плане Б" (это было интервью Фокусу, опубликованное 26 ноября 2020 года).

"Но я не видел этих решений, со мной никто не советовался, поэтому комментировать их не буду. Когда они будут подготовлены, смогу что-то говорить. Мы знаем, что и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в Кабинете министров, и в Министерстве иностранных дел, и в Службе безопасности, и в Министерстве внутренних дел, то есть в тех институциях, которые задействованы непосредственно в решении этих вопросов, критически осмысливают, что происходит сегодня и до каких пределов можно испытывать наше терпение", — поделился Кравчук.

Дипломат отметил, что если он увидит, что это все будет использоваться для того, чтобы оставить ситуацию в прежнем виде и боевые действия не прекращались — он сделает официальное заявление и выйдет из этой "игры".

Отметим, 14 декабря в Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти приняли решение вызвать для встречи главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и спикера делегации Алексея Арестовича. Представители Украины в ТКГ должны будут разъяснить парламентариям их "план действий", согласно которому выборы на оккупированной территории Донбасса должны состоятся уже в марте 2021 года.

Напомним, 5 ноября Украина представила свой "План совместных шагов" по Донбассу, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и проведение выборов в ОРДЛО.

Примечательно, что в Минских соглашениях проведение местных выборов на территории ОРДЛО указано, как предпоследний, 12-й пункт плана по урегулированию кризиса. Однако "формула Штайнмайера" меняет порядок имплементации Минска-2. Согласно ее процедуре, вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления произойдет только после проведения на этих территориях местных выборов, и лишь после этого состоится вывод войск оккупантов и установление контроля Украины над своей восточной границей

14 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета в парламенте заявил, что "формула Штайнмайера" не будет включена в законопроект о продлении действия "Закона об особом статусе временно оккупированных территорий Донбасса".

15 декабря парламент продлил действие этого закона на год, до 31 декабря 2021 года.