Деятельностью Зеленского довольны 32% украинцев, не довольны – 65%, – опрос

Выросли президентские рейтинги Владимира Гройсмана и Дмитрия Разумкова.

Деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 32% опрошенных (не удовлетворены – 65%). Работой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 30% (51%), деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля – 16% (65%). работой парламента и правительства не довольны соответственно 84% и 79% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.

Президентский рейтинг Зеленского продолжает снижаться, но он остается лидером. В первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, голоса определившихся с кандидатом распределились бы так:

Владимир Зеленский – 26,5% (в сентябре было 29%);

Петр Порошенко – 14,3% (14%);

Юрий Бойко – 10,1% (15,5%);

Юлия Тимошенко – 9,8% (9,3%);

Виктор Медведчук – 7,7% (в сентябре не включался в опрос);

Владимир Гройсман – 6,4% (3,6%);

Игорь Смешко – 6% (6,4%);

Дмитрий Разумков – 4,1% (2,7%).

Опрос проводился 16–20 декабря по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий. Опрошены 2000 человек методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Напомним, 62% опрошенных украинцев заявили, что они не удовлетворены действиями президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией, а 34% — что довольны.

Украинцы назвали Зеленского "неудачником года". Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.