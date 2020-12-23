Деятельностью Зеленского довольны 32% украинцев, не довольны – 65%, – опрос
Выросли президентские рейтинги Владимира Гройсмана и Дмитрия Разумкова.
Деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 32% опрошенных (не удовлетворены – 65%). Работой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 30% (51%), деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля – 16% (65%). работой парламента и правительства не довольны соответственно 84% и 79% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.
Президентский рейтинг Зеленского продолжает снижаться, но он остается лидером. В первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, голоса определившихся с кандидатом распределились бы так:
- Владимир Зеленский – 26,5% (в сентябре было 29%);
- Петр Порошенко – 14,3% (14%);
- Юрий Бойко – 10,1% (15,5%);
- Юлия Тимошенко – 9,8% (9,3%);
- Виктор Медведчук – 7,7% (в сентябре не включался в опрос);
- Владимир Гройсман – 6,4% (3,6%);
- Игорь Смешко – 6% (6,4%);
- Дмитрий Разумков – 4,1% (2,7%).
Опрос проводился 16–20 декабря по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий. Опрошены 2000 человек методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.
Напомним, 62% опрошенных украинцев заявили, что они не удовлетворены действиями президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией, а 34% — что довольны.
Украинцы назвали Зеленского "неудачником года". Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.