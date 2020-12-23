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Деятельностью Зеленского довольны 32% украинцев, не довольны – 65%, – опрос

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Владимир Зеленский, Елена Зеленская, новогодний городок
Фото: Офис президента | Зеленский приглашает в новогодний городок возле Офиса президента

Выросли президентские рейтинги Владимира Гройсмана и Дмитрия Разумкова.

Деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 32% опрошенных (не удовлетворены – 65%). Работой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 30% (51%), деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля – 16% (65%). работой парламента и правительства не довольны соответственно 84% и 79% украинцев.

оценка деятельности лидеров Украины

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.

Президентский рейтинг Зеленского продолжает снижаться, но он остается лидером. В первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, голоса определившихся с кандидатом распределились бы так:

  • Владимир Зеленский – 26,5% (в сентябре было 29%);
  • Петр Порошенко – 14,3% (14%);
  • Юрий Бойко – 10,1% (15,5%);
  • Юлия Тимошенко – 9,8% (9,3%);
  • Виктор Медведчук – 7,7% (в сентябре не включался в опрос);
  • Владимир Гройсман – 6,4% (3,6%);
  • Игорь Смешко – 6% (6,4%);
  • Дмитрий Разумков – 4,1% (2,7%).
динамика оценок деятельности президента украины

Опрос проводился 16–20 декабря по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий. Опрошены 2000 человек методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Напомним, 62% опрошенных украинцев заявили, что они не удовлетворены действиями президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией, а 34% — что довольны.

Украинцы назвали Зеленского "неудачником года". Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.