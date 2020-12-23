Госбюджет-2021 могут пересмотреть после первого квартала, – премьер

Могут быть увеличены расходы на соцвыплаты.

Государственный бюджет может быть пересмотрен после первого квартала следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 23 декабря.

"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет, может быть, и будет пересмотрен", − сказал премьер.

По его словам, при таком условии будут увеличены расходы на соцвыплаты, в частности, на увеличение зарплат медикам.

"Сейчас такой рост зарплат запланирован на уровне 30%, или в среднем "плюс" 2,5 тыс. грн", − сказал Шмыгаль.

Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год 15 декабря. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн.

Ранее в НБУ допускали, что бюджет на 2021 год может быть пересмотрен.