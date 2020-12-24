Бедный богатый мэр: стало известно, кому достанется имущество Геннадия Кернеса

Друг покойного уже сообщил, что наследство будет "честно поделено" между родными сыновьями и пасынком, однако неясно, какой части имущества это касается

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, скончавшегося 17 декабря в клинике Шарите, похоронили 23 декабря на харьковском кладбище №2 и, как обычно бывает в таких ситуациях, всплыл вопрос наследства. Харьковский градоначальник не был официально женат, однако долгое время жил вместе с Оксаной Гайсинской, дочерью первого зампрокурора Украины Юрия Гайсинского, 1970 года рождения. От первого брака у Гайсинской есть 28-летний сын Родион, которого иногда ошибочно называют сыном Кернеса.

[ + – ] Геннадий Кернес, Оксана Гайсинская и Родион Гайсинский

В 1982 году Кернес женился на Оксане Василенко. Через три года пара развелась. В этом браке родился сын Кирилл. В 1988 году у Кернеса и его другой возлюбленной, Галины Приваловой родился сын Даниил.

А после похорон мэра его близкий друг Павел Фукс рассказал, что у Кернеса была 11-летняя дочь от женщины, имя которой он не назвал. "Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа – просто копия! И внешне, и по характеру", — рассказал Фукс.

В декларациях Геннадия Кернеса с 2015 года были указаны только два объекта недвижимости: арендованная комната в доме пенсионера и гостиничный номер в отеле "Националь". Также упоминались 11 наручных часов дорогих марок и две инвалидные коляски с электроприводом.

Если верить декларациям, автомобилей у Геннадия Кернеса не было, но было около 80 миллионов гривен на счетах в разных банках и в ценных бумагах.

При этом друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс в интервью 23 декабря, заявил, что посоветовал родственникам Кернеса продать харьковский отель "Националь", в котором тот жил, и которым, по данным местных источников, владел — хоть это нигде официально и не указано.

"Я посоветовал ее (гостиницу) продать, она им не нужна. Убытки и грустные воспоминания. Он там мучился. А зачем семье убытки и такие воспоминания?" – подытожил друг покойного.

[ + – ] Отель "Националь" в Харькове

Также Фукс сообщил, что харьковский мэр Геннадий Кернес упомянул в своем завещании двух сыновей, пасынка и гражданскую жену Оксану Гайсинскую.

"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и [пасынок] Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом [сыновья] Кирилл и Даниил", – рассказал Фукс. Он подчеркнул, что сын Гайсинской Родион любил Кернеса, которого считал своим отцом, больше других детей. "Родион от него не отходил", – заверил Фукс.

Позже стало известно, что Оксана Гайсинская переписала свою долю в бизнесе по торговле одеждой и обувью на мать Софии Кернес, дочери Геннадия Кернеса. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на Единый реестр юридических лиц.

[ + – ] Ольга Муравицкая и дочь Геннадия Кернеса - София

"Предполагаемая мать дочери Геннадия Кернеса Ольга Муравицкая стала единственным владельцем ООО "Торговый дом Моддʼа" сразу после смерти Харьковского городского головы. До этого среди бенефициаров компании был ПАО "НПК-Холдинг" — главный официальный актив Кернеса на протяжении многих лет", — сказано в сообщении ХАЦ.

Как отметили в ХАЦ, на самом деле информация в СМИ о дочери мэра появилась задолго до этого.

"В 2015 году София Геннадьевна Кернес стала обладательницей квартиры в элитном жилом комплексе в Киеве. По данным издания "Наши деньги", трехкомнатное жилье в ЖК "Новопечерские липки" на ул. Драгомирова, 5 ей подарили. Стоимость на момент дарения определена в размере 1480000 гривен, что по курсу на то время составляло 151 тысячу долларов", — рассказали в Харьковском антикоррупционном центре.

По информации в СМИ, матерью Софии Кернес является киевская бизнесвумен Ольга Муравицкая. Она — официальный представитель и дистрибьютор бренда детской одежды MIKI HOUSE в Украине. Компания занимается продажей вещей премиум-класса из Японии.

[ + – ] Ольга Муравицкая с дочерью Соней Кернес и сыном

Что касается прочего имущества Геннадия Кернеса, то, согласно расследованию журналистов "Наші гроші", в 2015 году, когда из его деклараций исчезло все кроме часов и двух комнат, он переоформил свое право собственности на доли в уставных капиталах и акциях компаний на Оксану Гайсинскую. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц.

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В декларации Кернеса указано, что в 2014 году он владел долями в ООО "ТЦ "Комильфо" и ООО "Ривлад ЛТД", общая стоимость которых составляла 1,21 миллиона гривен. Также ему принадлежали 76% акций АО "НПК-Холдинг", 40 % акций ПРАТ "РТМК "Тонис-Центр" и незначительное количество акций в АК "Харьковоблэнерго" и "Реал-Банк". В течение 2015 года владелец у этих активов изменился и им стала Оксана Гайсинская, которую Кернес от интервью к интервью, то называл своей женой, то нет, но никак не указывал в своей декларации.

Кроме того, Кернес с 2015 года получил прибыль от задекларированной им компании "Финекс-капитал" в размере 60 миллионов гривен. "Финекс" – компания по управлению активами, созданная еще в 2006 году. Ее основателем значится Игорь Когут – бизнес-партнер сына Геннадия Кернеса Даниила Привалова.

В портфеле "Финекс" несколько компаний, которые получают деньги из городского бюджета. Например, строительная компания "ДСК-Уровень" за последние 3 года получила заказов из бюджета почти на 200 миллионов гривен.

Кроме этого, за последние годы Гайсинская владела целым автопарком – Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Совокупная стоимость этих авто на момент покупки около 700 тысяч долларов.

[ + – ] Оксана Гайсинская рядом с одной из своих машин

Также с 2015 года Гайсинская владеет квартирой на 150 квадратов на улице Шелковичной в Киеве. Рыночная стоимость такого жилья рядом с правительственным кварталом примерно 25 миллионов гривен. Еще две квартиры Гайсинской общей площадью 300 квадратов – в Харькове. Их рыночная стоимость – более 300 тысяч долларов.

Instagram Гайсинской пестрит снимками из дорогих отелей. Для примера, в 2015 году Гайсинская отдыхала на Сейшельских островах в отеле Fregate Private Island, пляжи которого названы журналом "Times" лучшими в мире. Цена за неделю отдыха достигает 1,5 миллиона гривен.

Часть фотографий Гайсинской была сделана в Лондоне. В лондонской школе Regentʼs Business School учился сын Гайсинской Родион. Обучение на магистерской программе стоит от 17 тысяч фунтов в год. Срок обучения варьируется от 3 до 4-х лет.

[ + – ] Родион Гайсинский с матерью

Благодаря фотографиям на Instagram-странице Оксаны Гайсинской, журналисты выяснили, что пасынок Кернеса скорее всего жил в доме Parkwiev Residence на известной улице Baker Street. Аренда квартиры на 3 года в этом доме стоит примерно 390 тысяч фунтов, покупка – от 1 миллиона фунтов стерлингов.

Так что, когда Павел Фукс говорит о "честном дележе" наследства покойного градоначальника Геннадия Кернеса, то не совсем ясно, о каком имуществе идет речь – о том, что было честно задекларировано, или о том, чем на самом деле он владел. Так что можно предположить, что вопрос о том, кто сколько получит, остается открытым.