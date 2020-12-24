Бедный богатый мэр: стало известно, кому достанется имущество Геннадия Кернеса
Друг покойного уже сообщил, что наследство будет "честно поделено" между родными сыновьями и пасынком, однако неясно, какой части имущества это касается
Мэра Харькова Геннадия Кернеса, скончавшегося 17 декабря в клинике Шарите, похоронили 23 декабря на харьковском кладбище №2 и, как обычно бывает в таких ситуациях, всплыл вопрос наследства. Харьковский градоначальник не был официально женат, однако долгое время жил вместе с Оксаной Гайсинской, дочерью первого зампрокурора Украины Юрия Гайсинского, 1970 года рождения. От первого брака у Гайсинской есть 28-летний сын Родион, которого иногда ошибочно называют сыном Кернеса.
В 1982 году Кернес женился на Оксане Василенко. Через три года пара развелась. В этом браке родился сын Кирилл. В 1988 году у Кернеса и его другой возлюбленной, Галины Приваловой родился сын Даниил.
А после похорон мэра его близкий друг Павел Фукс рассказал, что у Кернеса была 11-летняя дочь от женщины, имя которой он не назвал. "Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа – просто копия! И внешне, и по характеру", — рассказал Фукс.
В декларациях Геннадия Кернеса с 2015 года были указаны только два объекта недвижимости: арендованная комната в доме пенсионера и гостиничный номер в отеле "Националь". Также упоминались 11 наручных часов дорогих марок и две инвалидные коляски с электроприводом.
Если верить декларациям, автомобилей у Геннадия Кернеса не было, но было около 80 миллионов гривен на счетах в разных банках и в ценных бумагах.
При этом друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс в интервью 23 декабря, заявил, что посоветовал родственникам Кернеса продать харьковский отель "Националь", в котором тот жил, и которым, по данным местных источников, владел — хоть это нигде официально и не указано.
"Я посоветовал ее (гостиницу) продать, она им не нужна. Убытки и грустные воспоминания. Он там мучился. А зачем семье убытки и такие воспоминания?" – подытожил друг покойного.
Также Фукс сообщил, что харьковский мэр Геннадий Кернес упомянул в своем завещании двух сыновей, пасынка и гражданскую жену Оксану Гайсинскую.
"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и [пасынок] Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом [сыновья] Кирилл и Даниил", – рассказал Фукс. Он подчеркнул, что сын Гайсинской Родион любил Кернеса, которого считал своим отцом, больше других детей. "Родион от него не отходил", – заверил Фукс.
Позже стало известно, что Оксана Гайсинская переписала свою долю в бизнесе по торговле одеждой и обувью на мать Софии Кернес, дочери Геннадия Кернеса. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на Единый реестр юридических лиц.
"Предполагаемая мать дочери Геннадия Кернеса Ольга Муравицкая стала единственным владельцем ООО "Торговый дом Моддʼа" сразу после смерти Харьковского городского головы. До этого среди бенефициаров компании был ПАО "НПК-Холдинг" — главный официальный актив Кернеса на протяжении многих лет", — сказано в сообщении ХАЦ.
Как отметили в ХАЦ, на самом деле информация в СМИ о дочери мэра появилась задолго до этого.
"В 2015 году София Геннадьевна Кернес стала обладательницей квартиры в элитном жилом комплексе в Киеве. По данным издания "Наши деньги", трехкомнатное жилье в ЖК "Новопечерские липки" на ул. Драгомирова, 5 ей подарили. Стоимость на момент дарения определена в размере 1480000 гривен, что по курсу на то время составляло 151 тысячу долларов", — рассказали в Харьковском антикоррупционном центре.
По информации в СМИ, матерью Софии Кернес является киевская бизнесвумен Ольга Муравицкая. Она — официальный представитель и дистрибьютор бренда детской одежды MIKI HOUSE в Украине. Компания занимается продажей вещей премиум-класса из Японии.
Что касается прочего имущества Геннадия Кернеса, то, согласно расследованию журналистов "Наші гроші", в 2015 году, когда из его деклараций исчезло все кроме часов и двух комнат, он переоформил свое право собственности на доли в уставных капиталах и акциях компаний на Оксану Гайсинскую. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц.
В декларации Кернеса указано, что в 2014 году он владел долями в ООО "ТЦ "Комильфо" и ООО "Ривлад ЛТД", общая стоимость которых составляла 1,21 миллиона гривен. Также ему принадлежали 76% акций АО "НПК-Холдинг", 40 % акций ПРАТ "РТМК "Тонис-Центр" и незначительное количество акций в АК "Харьковоблэнерго" и "Реал-Банк". В течение 2015 года владелец у этих активов изменился и им стала Оксана Гайсинская, которую Кернес от интервью к интервью, то называл своей женой, то нет, но никак не указывал в своей декларации.
Кроме того, Кернес с 2015 года получил прибыль от задекларированной им компании "Финекс-капитал" в размере 60 миллионов гривен. "Финекс" – компания по управлению активами, созданная еще в 2006 году. Ее основателем значится Игорь Когут – бизнес-партнер сына Геннадия Кернеса Даниила Привалова.
В портфеле "Финекс" несколько компаний, которые получают деньги из городского бюджета. Например, строительная компания "ДСК-Уровень" за последние 3 года получила заказов из бюджета почти на 200 миллионов гривен.
Кроме этого, за последние годы Гайсинская владела целым автопарком – Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Совокупная стоимость этих авто на момент покупки около 700 тысяч долларов.
Также с 2015 года Гайсинская владеет квартирой на 150 квадратов на улице Шелковичной в Киеве. Рыночная стоимость такого жилья рядом с правительственным кварталом примерно 25 миллионов гривен. Еще две квартиры Гайсинской общей площадью 300 квадратов – в Харькове. Их рыночная стоимость – более 300 тысяч долларов.
Instagram Гайсинской пестрит снимками из дорогих отелей. Для примера, в 2015 году Гайсинская отдыхала на Сейшельских островах в отеле Fregate Private Island, пляжи которого названы журналом "Times" лучшими в мире. Цена за неделю отдыха достигает 1,5 миллиона гривен.
Часть фотографий Гайсинской была сделана в Лондоне. В лондонской школе Regentʼs Business School учился сын Гайсинской Родион. Обучение на магистерской программе стоит от 17 тысяч фунтов в год. Срок обучения варьируется от 3 до 4-х лет.
Благодаря фотографиям на Instagram-странице Оксаны Гайсинской, журналисты выяснили, что пасынок Кернеса скорее всего жил в доме Parkwiev Residence на известной улице Baker Street. Аренда квартиры на 3 года в этом доме стоит примерно 390 тысяч фунтов, покупка – от 1 миллиона фунтов стерлингов.
Так что, когда Павел Фукс говорит о "честном дележе" наследства покойного градоначальника Геннадия Кернеса, то не совсем ясно, о каком имуществе идет речь – о том, что было честно задекларировано, или о том, чем на самом деле он владел. Так что можно предположить, что вопрос о том, кто сколько получит, остается открытым.