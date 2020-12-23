На главной аллее: в Харькове похоронили мэра города Геннадия Кернеса

В церемонии прощания приняли участие более 110 тысяч человек. Однако первые лица государства похороны проигнорировали.

В Харькове на городском кладбище №2 на улице Пушкинской похоронили мэра города Геннадия Кернеса. Погребение не обошлось без эксцессов – неизвестные запустили рядом фейерверк, теперь их ищет полиция. Об этом пишет сайт города Харькова. Начальник полиции Харьковской области Андрей Рубель сообщил, что запуск произошел в районе станции метро Киевская.

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После отпевания в Благовещенском соборе гроб с телом Геннадия Кернеса перенесли в Оперный театр, где состоялась церемония прощания. Гроб с Кернесом был открыт.

Несмотря на морозную и снежную погоду, желающих проститься с градоначальником было очень много, очередь выстроилась до парка Шевченко. По данным Национальной полиции в Харьковской области, в церемонии прощания в Оперном театре принимали участие 110 тысяч человек.

На церемонии похорон присутствовали члены семьи Кернеса, народные депутаты, руководство мэрии, друзья и близкие главы Харькова. Из Киева приехал мэр столицы Виталий Кличко. Он заявил, что они с Кернесом соревновались, кто лучше. "У кого красивее город, лучше Центры предоставления административных услуг и прочее. Кернес был неоднозначной личностью, но любовь к нему показывает то, сколько людей пришло проститься с мэром", — рассказал Кличко.

Первые лица государства похороны проигнорировали.

[ + – ] Бывший мэр Харькова и друг покойного Михаил Добкин

Впрочем, хоть церемонию и продолжили на час, ее все же пришлось прервать, чтобы отвезти гроб с телом покойного на кладбище. Так что попрощаться с мэром успели не все.

Церемония погребения завершилась в 15.26. Геннадия Кернеса похоронили на главной аллее кладбища, напротив могилы бывшего главы Харьковской облгосадминистрации Геннадия Кушнарева, также рядом находятся могилы воинов, павших во Второй мировой войне, и почетных граждан Харькова.

[ + – ] Один из грузовиков, которым доставляли цветы из Оперного театра на кладбище

[ + – ] Место погребения Геннадия Кернеса

Напомним, Геннадий Кернес скончался в 60 лет, 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19. 21 декабря чартерным рейсом его тело привезли в Украину. В Харькове был объявлен трехдневный траур. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который будет исполнять обязанности мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса, заявил, что в планах городских властей — поставить памятник или назвать улицу в честь усопшего градоначальника.