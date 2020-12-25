Зеленский подтвердил, что является заказчиком политпреследования Порошенко, – "ЕС"

Недавно президент в интервью журналу "Фокус" заявил, что "все ждут, когда посадят Порошенко".

В партии "Европейская солидарность" считают слова президента Владимира Зеленского о бывшем президенте Петре Порошенко в интервью "Фокусу" свидетельством того, что он является прямым заказчиком политического преследования пятого президента.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии в отношении Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента и лидера украинской проевропейской оппозиции", – говорится в сообщении.

В политсиле напомнили, что согласно различным соцопросам, Зеленского признали разочарованием года.

"Он (Зеленский, – ред.) так и не понял, что люди ждут от него не мести оппоненту, а конца эпохи бедности. Не "Большого крадивництва", а спасения от коронавируса. Не переезда на государственную дачу, а обещанных учителям зарплат в 4000 долларов", – заявили в партии.

Президент, как отметили в "ЕС", утверждает, что отстранил одного из руководителей своего офиса Олега Татарова, но сам Татаров это опроверг.

"Зеленский говорит, что не влияет на прокуратуру, но за 3 часа до суда над Татаровым прокуратура Зеленского передает дело заместителя офиса Зеленского менеджеру Зеленского и по совместительству председателю СБУ. Да, да, у Зеленского "нет коррупции": дело Юрченко замяли, Холодова – забыли, а ограбление государства Коломойским – вообще табу", – добавили в партии.

Ранее Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус" заявил, что людям не интересны посадки преступников, так как "все ждут, когда посадят Порошенко".