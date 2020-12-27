"Стараюсь об этом не думать". Зеленская не обсуждала с мужем второй президентский срок

Супруга президента предполагает, что Зеленский пойдет на второй срок, если не успеет сделать запланированное.

Супруга президента Владимира Зеленского заявила, что пока не обсуждала с мужем его планы по поводу второго президентского срока. Об этом сообщила Зеленская в интервью изданию НВ.

По ее словам, если Владимир Зеленский все же решит баллотироваться на второй срок, то это будет значить, что он не успел завершить нечто начатое во время первой каденции. Но Елена Зеленская добавляет, что на эту тему с супругом не общалась.

Также Зеленская не смогла ответить на вопрос о том, будет ли она готова к решению супруга идти на второй срок.

"Я стараюсь об этом не думать, живу сегодняшним днем ​​и на несколько дней вперед", – отметила Зеленская.

Она призналась, что за последние полтора года она изменила свое видение того, "как это все работает". И сейчас ее это не так пугает.

"Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему "Как ты думаешь, идти мне на второй срок?" – такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он примет такое решение. Я бы пока это не комментировала, не хочу на это настраиваться", – подытожила Зеленская.

Напомним, согласно проведенному соцопросу, Зеленский стал одновременно политиком и неудачником года. Второе место в обоих рейтингах занял пятый президент Петр Порошенко.

Согласно результатам соцопроса от группы "Рейтинг", проведенного с 12 по 14 декабря, больше половины украинцев — 51% — считают "прекращение обстрелов на Донбассе" одним из основных достижений 2020 года. 43% назвали одним из таких достижений "строительство дорог".