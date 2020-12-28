Кабмин "дал добро" на восстановление Министерства аграрной политики

Минагрополитики Украины было упразднено правительством Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 28 декабря исключил из постановления от 2 сентября 2019 года пункт, которым Министерство аграрной политики и продовольствия было присоединено к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, правительство сделало шаг к восстановлению Минагрополитики Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это, по сути, дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", – сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Министерство аграрной политики Украины было упразднено правительством Алексея Гончарука в сентябре 2019 года. Его объединили с Министерством экономического развития и торговли.

17 декабря Верховная Рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко.