Полиция сообщила подробности нового подозрения против Микитася

Бывшего владельца "Укрбуда" обвиняют в организации похищения человека и вымогательстве.

Нацполиция сообщила, что 8 декабря в Киеве был похищен юрист компании, которая оказывала услуги строительной компании "Укрбуд" Максима Микитася. Через несколько часов полицейские освободили похищенного и задержали исполнителей. А вскоре вышли на организаторов и заказчика.

В полиции утверждают, что заказчиком был Микитась. Якобы он 1 декабря передал организаторам информацию о жертве. Среди организаторов были криминальный авторитет, который пребывает сейчас на территории РФ, и лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства.

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7 декабря организатор сообщил, что похищенный должен написать расписку, датированную апрелем 2020 года. 8 декабря исполнитель обманом пригласил юриста на встречу возле супермаркета на улице Княжий Затон. В 12:30, когда потерпевший приехал, к нему в автомобиль сели четверо исполнителей (этого момента нет на опубликованном видео). Они перетащили потерпевшего на заднее сидение и уехали, говорится в заявлении полиции.

В момент похищения организатор и заказчик, якобы, общались по телефону.

Потерпевший прямо в автомобиле написал требуемую расписку. В ней он обязался вернуть якобы взятые в долг 800 тыс. долларов.

В 14:00 на территории гаражного кооператива полицейские нашли автомобиль потерпевшего и освободили его. На кадрах видео изображено, как к стоящему автомобилю подходят какие-то люди и спокойно общаются с человеком, сидящим за рулем. На других кадрах возле этого автомобиля уже стоят машины патрульной полиции. Кадры задержания каких-то людей сняты возле какого-то офисного здания.

На следующий день задержали и двух соорганизаторов (сколько их было всего, не сообщается).

В полиции сообщили, что четырем исполнителям сообщено подозрение в похищении человека, вымогательстве, незаконном завладении транспортным средством и создании преступной организации. Все они находятся под стражей.

Микитасю сообщено о подозрении.

Напомним, утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыски в доме у бывшего владельца компании "Укрбуда" Максима Микитася, который фигурирует в деле о махинациях с квартирами для Нацгвардии. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, обыск проводился по уголовному делу о похищении человека.

Накануне со ссылкой на свои источники Бутусов сообщил, что Нацполиция выдвинула Микитасю новое подозрение, не связанное с коррупцией. По его данным, Микитась, как лицо сотрудничающее со следствием, находится под охраной НАБУ, и снимать ее детективы бюро не намерены. Журналист отметил, что выдвижение нового подозрения похоже на попытку "оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства", – написал он.

В начале декабря в СМИ сообщили, что НАБУ занимается расследованием дела касательно замглавы ОП Олега Татарова из-за его возможной причастности к фальсификациям экспертизы в деле Микитася. Сообщалось, в частности, что антикоррупционные органы считали, что Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд", которая якобы показывала, что у компании нет убытков.