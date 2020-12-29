Россия – это травма Украины: Кулеба про отношения с РФ

Министр объясняет свои слова тем, что с Россией связан самый плохой исторический опыт независимой Украины.

“Мы можем сесть и спокойно попробовать ответить на вопрос, а как нам вообще жить с таким соседом, что нам с ним делать", — сказал Кулеба в интервью для "День".

По его словам, мы еще 100 лет можем наговаривать друг на друга, искажать слова или переставлять что-то. Но если мы не сядем и не проведем разговора, то наши позиции будут оставаться ослабленными. Тактическая цель – это завершить войну с Россией и вернуть мир в Украине.

При этом министр отметил, что даже после завершения войны Россия не станет белой и пушистой. Нам нужно понять, что с РФ придется жить с такой, какой она есть, с такими идеологическими установками, которые у нее есть.

" Об этом нужно серьезно говорить, а пока то, что я вижу в обществе — это попытка одних поставить на пьедестал "суперпатриотов", а других моментально заклеймить предателями только за то, что те выражают какие-то немейнстримные мнения относительно Российской Федерации. Я тоже могу выйти и сто раз "обложить" Россию со всех сторон. Только прекращению войны и возвращению наших территорий это вообще ничем не поможет. Только получу свою тысячу лайков", — подчеркнул Глава МИД.

По его словам, его работа заключается в том, чтобы решить фундаментальные проблемы нашего государства. Цель заключается в том, чтобы президент России покаялся за преступления против Украины.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Украина надеется на новое качество сотрудничества при президентстве Байдена.

Ранее министр озвучил три условия сдерживания Российской федерации.