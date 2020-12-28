Кулеба назвал три условия для сдерживания России

Чтобы сдерживать президента РФ Путина, Запад должен больше вкладывать в борьбу с агрессивной политикой.

Глава МИД считает, что если вкладывать недостаточно средств в борьбу, то последствия от действий России выйдут дороже, сообщил Кулеба в интервью немецкому "Internationale Politik".

Первое условие – необходимость понимания "истинных намерений Кремля". Для примера министр привел агрессию России в Украине с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Второе условие – необходимость решительных действий. Это позволит эффективно противостоять попыткам России расширить свою территорию.

Третье условие – "никто на Западе не должен колебаться". В случае агрессии против одной из стран, не стоит надеяться, что другую страну это не коснется. Это ложные надежды.

Также Кулеба подчеркнул, что очень важно вкладывать больше средств для того, чтобы удержать Кремль от дальнейших агрессивных шагов. Пример агрессии Российской федерации против Украины тому доказательство. Разрешение кризиса стоит определенно выше, чем предупреждение агрессии.

Напомним, глава Министерства иностранных дел называл краткосрочную цель в отношениях с Россией.

Также Кулеба заявил, что Украина будет блокировать строительство опреснительной установки в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что Глава МИД заявил о необходимости разговора с Россией, хоть общество еще полностью к этому не готово.