Кулеба пообещал сорвать проект по опреснению воды в Крыму. Оккупанты ответили

Крымские оккупанты хотят привлечь международную компанию к строительству опреснительной установки.

Украина намерена блокировать строительство опреснительной установки в Крыму, к которому оккупанты собираются привлечь международную компанию.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

"Было заявление незаконной оккупационной "власти" в Крыму по привлечению крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", – заверил он.

В свою очередь так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление Кулебы сорвать проект по опреснению воды на оккупированном полуострове. По его мнению, такое желание продиктовано "злобной разрушительной сущностью" украинских властей, передает РИА Новости.

Гемпель назвал политику Украины злобной и злопамятной, а также сравнил ее с куклой в кукольном театре, которая "делает конвульсивные движения".

"Помешать, взорвать, перекрыть – политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность", – заявил он.

Отметим, ранее "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что строительство опреснительной установки на оккупированном полуострове начнется 1 января 2021 года.

Ранее в украинском МИДе напомнили, что обеспечение водой населения временно оккупированного Крыма, как и другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, полностью относится к обязанностям государства-оккупанта, в данном случае – Российской Федерации.

В свою очередь официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине.

Подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов утверждал, что Украина все же подаст воду на полуостров.

Напомним, в 2020 году Крым накрыла рекордная за последние 100 лет засуха: зимой не было снега, весной и летом практически не было дождей. Многие реки полуострова пересохли, а водохранилища, питающие водой крупнейшие города, критически обмелели.