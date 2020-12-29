Азаров выиграл в Европейском суде в деле против Украины и дал пресс-конференцию

Адвокат экс-премьера говорит, что решения Европейского суда, вынесенные в пользу Азарова, теперь можно будет применить в судебных процессах других политиков, которые подпали под санкции.

Во вторник, 29 декабря в 11:00 в Вене началась пресс-конференция под названием "Европейский суд своим решением зафиксировал отсутствие в Украине права на справедливый суд. Кейс Николая Азарова", сообщило "Украинским Новынам" адвокатское бюро "Lansky, Ganzger & Partner", которое вело дело экс-премьер-министра Украины времен президентства Виктора Януковича.

"Первым выступил адвокат Азарова, доктор юридических наук Габриэль Лански, который заявил, что в течение 6 лет последовательно добивался снятия санкций с бывшего премьер-министра", – передает издание "Страна.ua", следившее за ходом пресс-конференции.

По его словам, каждая санкция, которая выдвигалась против Азарова, была основана на заявлениях деятелей режима бывшего президента Украины Петра Порошенко, а такая процедура подачи жалоб "нарушает принципы правильного судопроизводства". Лански пояснил свою позицию: "Потому что 500 миллионов жителей Евросоюза могут остаться бесправными, если на основании заявлений третьих стран вводить санкции".

Вслед за ним выступил сам Николай Азаров и в свою очередь вспомнил о первой встрече с адвокатом Габриэлем Лански, который сперва отнесся к нему с недоверием: "Сказалась пропаганда, которая звучала в мой адрес".

Бывший глава Кабмина Николай Азаров заявил журналистам, что санкции, которые были введены в его адрес – "исключительно политические", и были приняты "без всяких на то оснований", а в частности – "на основе простой бумажки с фамилиями, против кого их нужно вводить".

По словам Азарова, расследование дел против него инициировал лично сам Петр Порошенко: "И дела начали выдумываться. Просто выдумываться. Я знаю, что Порошенко лично требовал от Генпрокуратуры возбуждения дела против меня". В итоге, отметил политик, его команде удалось доказать в ЕСПЧ, что дела против него были сфабрикованы.

Адвокат Габриэль Лански добавил, что решения Европейского суда, вынесенные в пользу Азарова, теперь можно будет применить в судебных процессах других политиков, которые подпали под санкции.

Среди прочего Азаров сообщил журналистам о том, что возвращаться в Украину он пока что не намерен: "Сейчас вопрос о моем возвращении не стоит. Но если такие условия будут созданы, то смогу вернуться. Пока против меня, к сожалению, продолжает существовать фиктивное дело. Оно ведется почти 7 лет".

"Европейский союз, кстати, отметил, что не может так долго тянуться дело. Они должны иметь разумную продолжительность, как указано в решении суда", – добавил экс-премьер времен Виктора Януковича.

Отметим, недавно в прокуратуре рассказали почему суд отменил решение о заочном аресте Януковича в деле о массовых убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.