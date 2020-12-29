Кривонос уволен с должности заместителя секретаря СНБО

Сергей Кривонос будет направлен в распоряжение Министерства обороны.

Во вторник, 29 декабря, Сергей Кривонос был уволен с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно указу № 604/2020, после увольнения из СНБО Кривонос будет направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Причины увольнения Кривоноса не сообщаются. Кривонос был заместителем секретаря СНБО с 12 марта 2019 года.

Кстати, недавно Сергей Кривонос назвал заявление президента Владимира Зеленского о мобилизации и мужчин, и женщин в случае нападения России нереалистичным.

Отметим, в ноябре прошлого года Зеленский уволил Кривоноса сразу с двух должностей. В частности, Кривоноса освободили от выполнения обязанностей руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Как объясняли в СНБО, тогда Кривоноса уволили с двух должностей в связи с перераспределением функциональных обязанностей.

Сергей Кривонос закончил Киевское высшее общевойсковое командное Краснознаменное училище имени Фрунзе, позже –Национальный университет обороны Украины имени Черняховского. Возглавлял 8-й Хмельницький полк специального назначения. Дважды его полк назывался среди лучших частей ВСУ по итогам года. В 2009-2010 годах был начальником факультета аэромобильных войск и разведки Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома.