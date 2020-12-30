Порошенко возглавил список "самых влиятельных украинцев" по версии читателей Фокуса

Действующий президент Владимир Зеленский оказался на десятом месте рейтинга.

Народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возглавил рейтинг "самых влиятельных украинцев" по версии читателей Фокуса.

За пятого президента Украины отдали 5262 голоса. В этом году открыты около 20 уголовных дел, в которых фигурирует политик, в том числе о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, захват Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе, продажа завода "Кузня на Рыбальском". При этом из-за критики международных партнеров реально весомых обвинений лидеру "Европейской солидарности" правоохранители не предъявляют, как не могут они развернуть и полноценную борьбу против него. Петру Порошенко такое положение вещей играет на руку. По данным Центра Разумкова, на начало ноября рейтинг его партии хоть и медленно, но растет — 21,2%, а личный рейтинг Порошенко — 21,1%.

Действующий президент Владимир Зеленский оказался на 10 месте рейтинга. За него отдали 1034 голоса. Прошедшие местные выборы, на которых «Слуга народа» проиграла ключевые мэрские позиции, показали, что партия Зеленского всё равно провела наибольшее количество депутатов в местные советы, поэтому участвует в коалициях в большинстве местных советов. Таким образом, хотя может показаться, что влияние Зеленского ослабло, его политическая сила продолжает контролировать и исполнительную, и законодательную власти.

Каждый пользователь мог поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Читатели выбирали тех, кого хотели бы видеть влиятельными завтра, через год, через 5 лет.

Голосование стартовало вечером 15 декабря и закончилось 29 декабря.