В Украине продолжается люстрация. Под вопросом – семь действующих министров

Люстрационная проверка продолжается в отношении Дениса Малюськи, Олега Уруского, Игоря Петрашко, Андрея Тарана, Александра Ткаченко, Марины Лазебной и Михаила Федорова.

Специальная проверка, предусмотренная законом Украины "Об очистке власти", все еще не завершена в отношении семи членов действующего украинского правительства.

Об этом в аппарате Верховной Рады сообщили агентству "Интерфакс-Украина". Так, согласно ответу аппарата ВР на запрос информагентства, все еще не завершена ранее начатая люстрационная проверка:

вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова (впервые начата 2-го сентября 2019 года, повторно начата 10-го марта 2020 года);

вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского (начата 17-го июля 2020 года);

министра социальной политики Марины Лазебной (начата 16-го марта 2020 года);

министра юстиции Дениса Малюськи (впервые начата 2-го сентября 2019 года, повторно начата 10-го марта 2020 года);

министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко (начата 23-го марта 2020 года);

министра обороны Андрея Тарана (начата 10-го марта 2020 года);

министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко (начата 9-го июня 2020 года).

"Что касается других членов правительства, в том числе и премьер-министра Дениса Шмыгаля, то по ним проверка завершена. По ее результатам установлено, что к ним не применяются запреты, определенные частью 3 и 4 статьи 1 Закона Украины "Об очистке власти", – цитирует агентство ответ аппарата ВР.

В частности, в этих статьях закона перечислены должности, которые подпадают под люстрацию, в случае, если человек, занимающий их ,работал в государственном аппарате в совокупности не менее одного года должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014, то есть во времена правления Виктора Януковича.

Напомним, недавно Европейский суд по правам человека постановил, что увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очищении власти", принятом в 2014 году, нарушило их права, а в частности, право на справедливое судебное разбирательство.