"Ни ночей, ни перерывов". Порошенко заявил, что власть должна без остановок искать вакцину

Пятый президент считает, что Украине за 2021 год необходимо привить от коронавируса всех граждан.

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что применение в Украине российской вакцины от коронавируса является недопустимым. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

По словам Порошенко, власть обязана в ближайшие месяцы организовать массовую вакцинацию украинцев препаратами проверенных мировых производителей. В это же время, вакцинация "Спутником V" создаст дополнительные риски.

"У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины — кроме российских. Поскольку применение российской вакцины, наоборот, будет тянуть за собой риски", – заявил Порошенко.

Политик также отметил, что в течение 2021 года от коронавируса нужно вакцинировать все население страны.

"Весной заканчивается период, когда облегчается распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех", – отметил Порошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения задачу получить вакцину в конце января, в крайнем случае – в феврале.