"Поздравление настоящего президента". Обращение Порошенко неоднозначно подписали на YouTube

Запись новогоднего поздравления пятого президента Украины появилась на YouTube-канале "Европейской солидарности".

На Yotube-канале партии "Европейская солидарность" выложили новогоднее поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко и подписали, как "поздравление настоящего президента Украины". Об этом сообщает Страна.

Опубликовали видеозапись на Yotube-канале еще 31 декабря, но только сейчас пользователи соцсетей обратили внимание на подпись к видео, скриншот которого разместили СМИ.

"Новогоднее поздравление настоящего Президента Украины — Петра Порошенко", – говорится в названии ролика, как видно на скриншоте.

Также в описании присутствует хэштег "#НовогоднееПоздравлениеПрезидентаУкраины".

Отметим, что на данный момент название видеоролика звучит, как "Новогоднее поздравление Петра Порошенко". Но хэштег "#НовогоднееПоздравлениеПрезидентаУкраины" остался на прежнем месте.

В своем новогоднем поздравлении пятый президент пожелал украинцам коллективного иммунитета от коронавируса, а стране – от вируса популизма и непрофессионализма.

"Пусть 2021 принесет удачу и добро. А в новогодние праздники все мы, словно дети, ждем чудо и желаем, чтобы все проблемы в этом году остались в прошлом. Я искренне хочу, чтобы грядущий год принес для каждого украинца здоровья, для каждой украинской семьи любовь и уют, а для нашей страны мир и благополучие", – подытожил Порошенко.

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Напомним, Зеленский пожелал украинцам в новом году мира и счастья. По его мнению в 2020 году "были слезы от боли, и слезы от гордости, было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся, то, что хочется забыть, и то, чего никогда не забудем".