Куратор “Большого строительства” якобы купил жене особняк под Киевом за 10 млн грн

В СМИ сообщили, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко приобрел дом и землю в коттеджном городке "Альпийка" возле села Подгорцы.

Издание "Страна" опубликовала расследование, в котором рассказала, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, курирующий на Банковой проекты "Большого строительства", приобрел загородное поместье в элитном коттеджном городке рядом с Киевом. Источники сообщили журналистам, что дом и земля были оформлены на супругу политика Алену, с которой он состоит в браке уже более 7 лет. Стоимость покупки составила более 10 млн грн.

"Страна" сообщает, что семейство Тимошенко присмотрело имение в коттеджном городке "Альпийка", который находится возле села Подгорцы, еще летом 2020 года. Их выбор пал на двухэтажный особняк проекта "Зальцбург". Согласно сведениям от источников журналистов, тогда супругами даже была внесена предоплата.

[ + – ] Еще летом 2020 года особняк продавали

В середине июля на Алену Тимошенко оформили два участка площадью 6 соток, которые примыкают к дому. А 2 января 2021 года была оформлена покупка еще 27 соток и самого особняка на 354 кв. м.

[ + – ] Особняк Тимошенко в городке "Альпийка" с высоты

По информации журналистов, территория городка, находящегося возле Змиевых валов, изолирована и находится под охраной. На 11 га земли расположились около 50 домов. Около 90% особняков уже раскуплены. На территории городка обустроили площадки для игры в мини-футбол и теннис, детскую площадку и набережную для прогулок у родникового озера.

Одним из главных минусов этого городка является находящаяся неподалеку большая мусорная свалка ("полигон №5"). Однако мэр Киева Виталий Кличко уже пообещал ее закрыть.

[ + – ] Новый особняк оформлен на жену Кирилла Тимошенко

Примечательно, что, согласно декларации Кирилла Тимошенко, покупку стоимостью в 10 млн грн он может себе позволить. Только наличными они с супругой держали более 1,3 млн долларов США. Еще около 100 тыс. долларов США у них было на депозитах.

Напомним, ранее куратор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко, который с недавнего времени занимается коммуникацией с регионами, заявил, что в последний год центральная власть не поддерживала постоянного диалога с местным самоуправлением, и эту ситуацию нужно исправлять.