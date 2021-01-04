Геращенко: "Версия с КГБ Беларуси не влияет на статус подозреваемых в убийстве Шеремета"

Замглавы МВД сообщил, что версия касательно КГБ Беларуси является лишь вариантом того, кто был заказчиком убийства, а не исполнителем.

Антон Геращенко, занимающий должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины, в комментарии изданию "Страна" сообщил, что всплывшая версия касательно возможной причастности к убийству журналиста Павла Шеремета спецслужб Беларуси не повлияет на статус Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых следствие подозревает в исполнении убийства.

"Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства. Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем", — сказал Геращенко.

Отметим, 4 января 2021 года бельгийское издание EUObserver сообщило, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси еще в 2012 году по приказу Александра Лукашенко якобы изучал возможность убийства журналиста Павла Шеремета. Также к расследователям попали документы слежения за Павлом Шереметом.

Эксперт Национального центра медиа криминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас, который изучал запись в 2020 году по запросу EUObserver, сказал, что из нее удалена цифровая подпись, которая могла бы помочь идентифицировать источник в КГБ, но в самой записи не обнаружено каких-либо следов аудиоманипуляций.

Журналист "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все они отрицают причастность к преступлению. Сейчас в СИЗО находится только Антоненко, остальным подследственным изменили меру пресечения на более мягкую.

25 августа этого года суд начал рассмотрение дела и привлек к процессу присяжных.