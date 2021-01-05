Она улетела и не обещала вернуться: чем запомнилась Ульяна Супрун украинцам

С 2013 года Ульяна Супрун из волонтера и внештатного советника доросла до и.о. министра здравоохранения и начала медреформу, вызвавшую волну критики. Фокус вспомнил основные факты из жизни и карьеры украинки из Америки.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в первый день 2021 года написала пост на Facebook, в котором сообщила, что больше писать на этой странице не будет. Она также посоветовала украинцам "конфликтовать и не идти на компромисс со злом". Такой же пост появился и на ее странице в Twitter.

Три дня спустя появилась информация о том, что Уляна Супрун закрыла три общественные организации, которые ей принадлежали ей и ее мужу Марко. Речь идет об организациях "Захист патріотів", "Пейтріот дефенс" (Patriot Defence) и "Київський культурний клуб". По данным ресурса YouControl, решение об их закрытии принято учредителями. Причины закрытия не называются. Еще с начала декабря все организации находятся в стадии ликвидации.

При этом в Украине по-прежнему функционируют другие проекты Супрун. Один из них - общественная организация "Арк.юэй", которая занимается "ментальным и психическим здоровьем украинцев". А также продюсерский центр "Вавилон-13", который снимает документальные фильмы.

Чета Супрун покинула Украину и улетела в США. Об этом сообщил глава Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен Глузман.

"По моей информации, сегодня Супрун улетела в США. Непонятно — на время или "с концами". Если учесть ее "подготовительную работу" (в том числе закрытие связанных с ней контор), можно предположить второй вариант. И это, конечно, очень жаль, так как в этом случае никакой ответственности за "реформу" медицины, а это значит, что в Украине можно делать все что угодно без всякой ответственности", — сказал Глузман. Впрочем, проверить данную информацию никак нельзя, потому что единственным источником остается Глузман и все СМИ ссылаются именно на него, а сама Супрун, как она и пообещала, свои страницы в соцсетях больше не ведет.

Возвращению Ульяны Супрун в США предшествовал выпуск ее книги "Мочи манту", скандал с водителем такси, который отказался открывать окошко в машине и медреформа, за которую Супрун в Сети прозвали "доктор смерть", считая, что она уничтожила то, что осталось от украинской медицины.

[ + – ] Книга Ульяны Супрун "Мочи манту"

Впрочем, у нее есть и сторонники, которых слухи и ее отъезде искренне огорчили. Так кто такая Ульяна Супрун, откуда она взялась и почему стала играть настолько важную роль в украинских реалиях.

Жизнь Ульяны Супрун в США и приезд в Украину

Ульяна Супрун – американка украинского происхождения, родилась в 1963 году в Детройте, США, в семье украинских эмигрантов. Закончила медицинскую школу Мичиганского университета, по специальности врач-радиолог. Работала в больнице Синай в Детройте и в больнице Оаквуд.

В 1991 году вместе с мужем Марко Супруном переехала в Нью-Йорк, где принимала активное участие в проектах по поддержке украинцев. В 2012 году супруги продали дом в Нью-Йорке и начали путешествовать по миру. О семье Ульяны известно немногое: ее муж — философ, политолог и сценарист, также потомок украинских эмигрантов, родился и вырос в Канаде. Ее бабушка — Мария Волощук участвовала в украинском освободительном движении в 1930-1940 гг.

[ + – ] Ульяна Супрун с мужем Марком

[ + – ] Ульяна Супрун с бабушкой

В Украине Ульяна с мужем оказались во время Революции Достоинства в 2013 году. Они оказывали помощь участникам Майдана, позже Ульяна стала директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев. И основала ныне закрытую организацию "Захист патріотів", которая занималась тренировками по тактической медицине и обеспечивала украинских бойцов индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

[ + – ] Аптечка организации "Захист патріотів"

В июле 2015-го пятый президент Петр Порошенко подписал указы о предоставлении украинского гражданства Ульяне и Марку Супрун "как лицам, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес".

[ + – ] Марк Супрун, Ульяна Супрун и Петр Порошенко

В сентябре этого же года Супрун становится внештатным консультантом комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и основывает Школу реабилитационной медицины при Украинском католическом университете во Львове.

Политическая карьера и медреформа Супрун

22 июля 2016 года Супрун распоряжением Кабмина была назначена первым заместителем министра здравоохранения Украины, по рекомендации президента Порошенко. Через пять дней — на заседании правительства она была назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения. Должность главы Минздрава оставалась вакантной несколько месяцев – после того, как в апреле 2016 года Кабмин Арсения Яценюка был отправлен в отставку.

Одной из главных задач Ульяны Супрун было провести медреформу в Украине, которая осталась в наследство со времен Советского Союза и с той поры особо не менялась. И хоть, согласно 49 статье Конституции, в Украине медицинская помощь предоставляется на бесплатной основе и каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Но на практике оказывается, что бесплатная медицина весьма дорого стоит. И как признаются сами пациенты, часто эти деньги идут мимо кассы, фактически, в виде взяток. Причем платить приходится за все, начиная от лекарств и заканчивая койко-местом в приличной палате.

Медреформа должна была искоренить эти архаичные пережитки прошлого и, хотя бы приблизить медицину в Украине к европейским стандартам.

Суть медреформы Ульяны Супрун:

Реформа предусматривала изменение модели финансирования системы здравоохранения.

Государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет госбюджета должны осуществляться по принципу "деньги ходят за пациентом".

1 января 2018 должны были начаться изменения на первичном звене. Пациент сможет получать первичную помощь бесплатно у избранного им семейного врача.

Оплата за оказанную медицинскую услугу пациенту по единому тарифу на вторичном и третичном звене должна была внедряться с 2019 года. Причем, к первичному уровню отнесут фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и поликлиники. Ко вторичному — всевозможные больницы, к третичному — национальные специализированные медицинские центры, такие как Охматдет, Центр сердца и подобные.

К 2020 году вся система здравоохранения должна была перейти на прямые оплаты от Национальной службы здоровья Украины врачам и медицинским учреждениям всех направлений специализаций.

Средняя ставка для семейного врача за приписанного человека в 2018 году — 370 гривен в год.

Годовой тариф на пожилого человека (65+) и малыша — вдвое больше тарифа на человека в возрасте 25 лет.

Собственная прибыль врача эффективной семейной практики с 2000 пациентами в статусе ФЛП — до 18 000 гривен, медсестры — 12 000 гривен. При этом у групповых практик затраты меньше доходов.

Льготы, которые уже существуют в сфере медицинского обслуживания, остаются в силе и реализуются в соответствии с теми законами, которыми они внедрены.

Будет расширен перечень лекарств, стоимость которых по рецепту от семейного врача возмещается государством полностью или частично по программе "Доступные лекарства".

В новой системе координат семейный врач превращается в своеобразную точку доступа к услугам вторичной и третичной (специализированной) медицины.

Найти его поможет электронная система E-Health, аккумулирующая данные обо всех медиках Украины, включая их образование, опыт, среднюю продолжительность консультаций, частоту "уходов" от них пациентов и т. д. Прописка при выборе врача значения не имеет — важно только наличие украинского гражданства.

Непосредственно перед консультацией пациент подписывает декларацию о выборе врача — своеобразный договор как с самим доктором, так и с Национальной службой здоровья. С момента подписания декларации Национальная служба здоровья будет перечислять врачу средства за лечение. Если услуги одного семейного врача пациента не удовлетворяют, с начала следующего месяца можно перейти к другому.

На практике оказалось все не очень радужно. Создавать новую медицинскую систему Минздрав решил по британской модели. Ее главная особенность в том, что деньги государственной медицинской субвенции идут не на покрытие расходов медучреждений, а в государственную страховую компанию, которая впоследствии оплачивает лечение конкретного пациента. При таких условиях в выигрыше остаются те больницы, у которых больше пациентов, а те, у которых меньше, постепенно превращаются в аутсайдеров и вовсе исчезают с рынка. Отличительная черта модели также в том, что страховой компании все равно, кому платить за лечение: коммунальной больнице, государственному медицинскому центру или частной клинике.

Однако в Украине полно небольших больниц, которые обслуживают малое количество пациентов, но если они не выдержат конкуренции и будут закрыты, то люди останутся без медицинской помощи вообще, потому что ближайшее медучреждение окажется за несколько десятков километров, куда больной добраться попросту не сможет.

Такие перспективы, как и проблемы с закупкой лекарств и вакцин, вызвали в медицинской среде бурю возмущения. По городам начались протесты, под Верховную Раду стали выходить врачи и пациенты.

[ + – ] Протесты против медреформы в Киеве

[ + – ] Протесты против медреформы в Запорожье

Борис Тодуров, гендиректор ГУ "Институт сердца Минздрава Украины прямо заявлял, что реформа лишь в планах выглядит хорошо, а в реальности обречена на провал, ведь "никто не видел ни экономического обоснования, ни расчетов кадрового потенциала, ни технических ресурсов отрасли, которые должны лечь в основу реформ, по крайней мере так принято во всех цивилизованных государствах".

"Я не говорю уже о широком обсуждении проектов изменений с медицинской общественностью, которой предстоит воплощать эти реформы, и с обществом, которое оплачивает их своими налогами", — отмечал Тодуров.

Однако реформы помалу внедрялись, украинцы выбирали себе семейных врачей и отмечали, что это часть реформирования довольно удобна, правда у хороших врачей скоро закончились места. Также возникали проблемы с электронной очередью из-за постоянных технических проблем.

Владимир Зеленский, баллотируясь на пост президента Украины в 2019 году, сначала поддерживал Супрун и ее медреформы. "Что касается Супрун, вы знаете. Я не глубоко осведомлен в этом вопросе, но я понимаю одно, что если в нашей стране из всех реформ, эта одна из немногих, которая хоть как-то держится, то надо за таких людей держаться", — говорил он перед выборами.

Однако после своей победы резко изменил свое мнение и в интервью даже заявлял, что рад тому, что его семью лечит не Супрун. "Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", — заявлял свежеизбранный президент.

Кроме этого команда Зеленского дала понять, что кандидатуру и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун не рассматривают на пост руководителя Минздрава в будущем.

Идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук отметил, что медреформа оказалось не той, что ожидали. "Безусловно, есть какие-то сдвиги в борьбе с фармацевтической мафией, но это не означает, что каждый человек добился того уровня, который был в свое время в других странах, которые проводили те же непопулярные реформы", — указал он.

Кроме того, советник избранного президента обратил внимание на важность вопросов, которые связаны с качеством медперсонала, который сейчас выезжает из страны, подготовки медиков, доступностью лекарств.

4 сентября 2019 года Кабмин уволил Ульяну Супрун. А пост министра здравоохранения Украины сначала заняла Зоряна Скалецкая, потом Илья Емец, а ныне занимает Максим Степанов.

После отставки Супрун продолжала вести активную образовательную деятельность, выступала с критикой Зеленского и его команды, методами борьбы с пандемией коронавируса и тем, как "переписали" второй этап медреформы. Зеленский обещал все исправить и ликвидировать ошибки, допущенные предшественниками.

Советы Супрун

Во время своего пребывания на посту и.о. министра здравоохранения и после увольнения Ульяна Супрун активно вела ныне заброшенные страницы в соцсетях, в которых развенчивала мифы о полезности тех или иных продуктов и призывала "мочить манту". На постсоветском пространстве, где доступа к новейшим исследованиям у обывателей не было, а врачи часто давали совершенно необоснованные наукой советы, люди привыкли иной раз лечиться "традиционно", а значит использовать совершенно неподходящие продукты и псевдомедицинские препараты вроде бальзама "Звездочка".

Поэтому советы Супрун, которые она исправно постила в соцсетях, каждый раз вызывали бурю эмоций у читателей и живо обсуждались в дискуссиях. Еще бы, буквально на глазах искоренялись многолетние традиции "выгонять" глистов чесноком и лечить простуду малиновым вареньем. Также она "разрешила" мочить манту, сидеть на сквозняке и "декоммунизировала" аптечки, призвав выкинуть из них мазь Вишневского, бальзам "Звездочка" и горчичники. Кроме того, Ульяна Супрун выступала за легализацию каннабиса.