Украина и Молдова договорились создать президентский совет для решения совместных задач

Владимир Зеленский и Майя Санду согласовали приоритетные направления для сотрудничества.

Во вторник, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились создать президентский совет. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге.

В рамках этого совета стороны будут формировать стратегию для двусторонних отношений.

По словам Зеленского, страны намерены возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным.

"Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня", – заявил он.

Приоритетными сферами для экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит.

В частности, Зеленский и Санду обсудили строительство современной магистрали, которая объединит Киев и Кишенев.

Стороны также подтвердили готовность продолжать усилия и общую координацию ради укрепления стратегического значения инициативы "Восточное партнерство", сообщает сайт ОП.

В целом, Украина и Молдова готовы приложить максимум усилий для поиска взаимоприемлемых путей решения проблемных вопросов, которые долгое время оставались нерешенными.

Отметим, 12 января президент Молдовы Майя Санду совершила свой первый зарубежный визит в Украину. Ранее Санду сообщала, что целью этого визита является "восстановление отношений между соседями".

Санду и Зеленский уже встречались в Киеве – в июле 2019 года. Тогда Зеленский и Санду, которая была на должности премьер-министра страны, обсудили экономическое сотрудничество между странами. Санду тогда заверила, что рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный фактор собственной безопасности. Зеленский же заявил, что Молдова и Украина не хотят присутствия российских войск на своей территории и навязывания Россией федерализации.