Разделы
Материалы
Политика

Офис генпрокурора открыл уголовное производство против депутата-кнопкодава Иванчука, – "Чесно"

90
Депутат, андрей Иванчук, голосует
Фото: скриншот | Депутат Иванчук голосует

Уголовное производство за неперсональное голосование начато уже против второго депутата.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном совершении депутатом Андреем Иванчуком преступления по ст. 364-2 УК (неперсональное голосование). Досудебное расследование в этом производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований. Об этом говорится в письме, которое Рух "Чесно" получил из Офиса генпрокурора (ОГП).

Производство открыто только после второго обращения "Чесно" в ОГП. После первого генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для открытия производства нет, поскольку не были соблюдены требования регламента ВРУ "относительно порядка направления заявления".

Депутат Иванчук кнопкодавит за законопроект об обеспечении заочного осуждения (07.02.2019)

По данным "Чесно", мажоритарщик из Ивано-Франковской области, член группы "Доверие" Иванчук 5 ноября 2020 года нарушил требования относительно персонального голосования в Верховной Раде. В Рухе отмечают, что это второй народный депутат, который кнопкодавил после криминализации этого нарушения в январе 2020-го, первым был Владислав Поляк.

Закарпатский мажоритарщик из группы "Доверие" Поляк как минимум трижды кнопкодавил во время рассмотрения поправок к законопроекту об открытии рынка земли. Начатое в отношении него производство находится на стадии досудебного расследования. 

С начала работы Рады нынешнего созыва было зафиксировано около 40 случаев неперсонального голосования, на кнопкодавстве поймали 15 депутатов. 

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон № 2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады". 16 января 2020 года он вступил в силу.

Напомним, нардеп фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета главой Минобразования якобы было кнопкодавство: кто-то проголосовал за отсутствовавших в зале парламента представителей ОПЗЖ.

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году 14 января внефракционных депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова поймали на кнопкодавстве.