Офис генпрокурора открыл уголовное производство против депутата-кнопкодава Иванчука, – "Чесно"

Уголовное производство за неперсональное голосование начато уже против второго депутата.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном совершении депутатом Андреем Иванчуком преступления по ст. 364-2 УК (неперсональное голосование). Досудебное расследование в этом производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований. Об этом говорится в письме, которое Рух "Чесно" получил из Офиса генпрокурора (ОГП).

Производство открыто только после второго обращения "Чесно" в ОГП. После первого генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для открытия производства нет, поскольку не были соблюдены требования регламента ВРУ "относительно порядка направления заявления".

[ + – ] Депутат Иванчук кнопкодавит за законопроект об обеспечении заочного осуждения (07.02.2019)

По данным "Чесно", мажоритарщик из Ивано-Франковской области, член группы "Доверие" Иванчук 5 ноября 2020 года нарушил требования относительно персонального голосования в Верховной Раде. В Рухе отмечают, что это второй народный депутат, который кнопкодавил после криминализации этого нарушения в январе 2020-го, первым был Владислав Поляк.

Закарпатский мажоритарщик из группы "Доверие" Поляк как минимум трижды кнопкодавил во время рассмотрения поправок к законопроекту об открытии рынка земли. Начатое в отношении него производство находится на стадии досудебного расследования.

С начала работы Рады нынешнего созыва было зафиксировано около 40 случаев неперсонального голосования, на кнопкодавстве поймали 15 депутатов.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон № 2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады". 16 января 2020 года он вступил в силу.

Напомним, нардеп фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета главой Минобразования якобы было кнопкодавство: кто-то проголосовал за отсутствовавших в зале парламента представителей ОПЗЖ.

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году 14 января внефракционных депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова поймали на кнопкодавстве.