"Написали донос": Дубинский просит срочно созвать заседание "Слуги народа" из-за санкций США (документ)

Нардеп считает, что политические оппоненты шантажируют президента Зеленского и парламентское большинство.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обратился к руководству партии письмом, в котором просит срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.

Копию письма распространил в Telegram его коллега Александр Качура.

Дубинский заявляет, что против него ведется "очередная грязная провокация". По его словам, оппоненты якобы написали на него "заведомо ложный донос в государственные учреждения США", и поэтому против него были введены санкции.

Народный депутат считает, что ситуация требует "срочного обсуждения", а также "осуществление действий по пресечению подобных провокаций" и привлечению к ответственности тех, кто эти "провокации совершал".

Дубинский также считает, что политические оппоненты используют возникшую ситуацию как "предмет шантажа" президента Владимира Зеленского и парламентского большинства.

Качура, реагируя на письмо, заявил, что поддерживает созыв заседания фракции.

"Поддерживаю. Очень интересная история", – сказал он.

Напомним, Министерство финансов США приняло решение ввести санкции против 7 украинцев и 4 информационных ресурсов. "Список заблокированных лиц", куда были добавлены украинские организации и граждане – так называемый "Список SDN" ("Specially Designated Nationals and Blocked Persons") – это перечень, составляемый на уровне американского Министерства финансов в отношении лиц, совершивших враждебные действия против США. Одной из причин добавления в этот список называли "вмешательство в выборы президента США".

Одним из тех, кто попал под санкции, является действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Сам Дубинский назвал эти санкции следствием "лживых доносов аферистов" и заявил, что такое решение было принято из-за его "отстаивания независимой позиции украинского народа".