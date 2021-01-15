Илья Кива в Facebook пообещал отстаивать право говорить на русском языке

Нардеп обновил фото профиля, поместив на аватар свое фото с подписью "Мой родной язык — русский".

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил в Facebook, что его родной язык — русский и пообещал защищать права русскоговорящего населения.

"Я буду противостоять любому притеснению и ущемлению прав русскоговорящего населения Украины! Мы будем отстаивать законное право говорить на родном языке!" — написал он.

Кроме того, нардеп обновил фото профиля, поместив на аватар свое фото с подписью "Мой родной язык — русский".

Напомним, с 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что изменения касаются всех представителей сферы услуг, независимо от формы собственности.

За отказ обслуживать на украинском языке заведение могут оштрафовать на сумму до 6800 грн.

А с 16 июля 2021 года каждый, кто захочет стать чиновником в органах государственной власти или местном самоуправлении, обязан будет подтвердить свое знание украинского языка.