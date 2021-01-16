МИД Украины на будет переименовывать Грузию на Саркатвело

Официального запроса от Грузии не было.

Украина не будет вслед за Литвой переименовывать Грузию, — сообщает "BBC Украина".

"Вопрос изменения названия Грузии ныне не стоит в повестке дня в отношениях между Украиной и Грузией. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использовать название Сакартвело в официальных документах", — отвечают на запрос журналистов в Министерстве.

При этом в ведомстве не стали отвечать, можно ли использовать вариант "Георгия", как альтернативу варианта "Грузия". Как ранее заявлял президент Грузии Маргвелашвили, можно использовать вариант "Георгия" или "Сакартвело". Главное, по его мнению, чтобы не использовался российский вариант "Грузия".

Сакартвело – так свою страну называют сами грузины. С начала нулевых, на фоне ухудшения отношений с Россией, Грузия начала призывать другие страны отказаться от использования варианта "Грузия". По сообщениям властей, это ассоциируется у грузин с периодом оккупации страны Российской империей и СССР.

В мире используется версия Georgia (Джорджия или Георгия), которую распространила Россия. При этом у властей нет претензий к латинскому варианту названия.

Напомним, 11 января Литва официально переименовала Грузию на Саркавтело. В Литве этот процесс начался в 2019 году, когда Сакартвело стало неофициальным названием страны.