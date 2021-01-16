МЗС України не буде перейменовувати Грузію на Сакартвело

Офіційного запиту від Грузії не було.

Україна не буде вслід за Литвою перейменовувати Грузію, — повідомляє "BBC Україна".

"Питання зміни назви Грузії нині не стоїть на порядку денному у відносинах між Україною і Грузією. Грузинська сторона не зверталася в МЗС України із проханням почати використовувати назву Сакартвело в офіційних документах", — відповідають на запит журналістів в Міністерстві.

При цьому у відомстві не стали відповідати, чи можна використовувати варіант "Георгія", як альтернативу варіанту "Грузія". Як раніше заявляв президент Грузії Маргвелашвілі, можна використовувати варіант "Георгія" або "Сакартвело". Головне, на його думку, щоб не використовувався російський варіант "Грузія".

Сакартвело — так свою країну називають самі грузини. З початку нульових, на тлі погіршення відносин із Росією, Грузія почала закликати інші країни відмовитися від використання варіанту "Грузія". За повідомленнями влади, це асоціюється у грузин з періодом окупації країни Російською імперією та СРСР.

У світі використовується версія Georgia (Джорджія або Георгія), яку розповсюдила Росія. При цьому у влади немає претензій до латинського варіанту назви.

Нагадаємо, 11 січня Литва офіційно перейменувала Грузію на Сакартвело. У Литві цей процес почався у 2019 році, коли Сакартвело стало неофіційною назвою країни.