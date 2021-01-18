Украинская делегация может обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального

О этом заявила глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева

В свете ситуации с задержанием оппозиционера Алексея Навального в России, украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы может вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий делегации России в этой организации. Об этом написала в Facebook глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Она отметила, что завтра, 19 января, планировалось онлайн-выступление и участие российского оппозиционера Алексея Навального в комитете ПАСЕ по правовым вопросам. Но, ввиду последних событий: его задержания в Москве, дальнейшего пребывания в СИЗО, а также уже назначенного на 29 января суда, эти планы врядли осуществятся.

[ + – ] Алексей Навальный в самолете

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов касательно обсуждений (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях", — заявила Мезенцева.

Она напомнила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить оппозиционном российском политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному более 22 тысяч евро.

Напомним, 17 января, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" при прохождении паспортного контроля. Как и всех, кто приехал его встретить. Это около 60 человек.

До того времени политик находился на лечении в Германии, в берлинской клинике "Шарите", куда был доставлен на самолете из России после отравления "Новичком" в августе 2020 года.

13 января стало известно, что оппозиционер Алексей Навальный объявлен в России в федеральный розыск, в связи с "уклонением от контроля". Речь идет об уголовном деле "Ив Роше", по которому политика осудили на 3,5 года условно.

[ + – ] Алексей Навальный в салоне самолета вместе с женой

Однако оппозиционер принял решение вернуться в Россию, о чем и сообщил в соцсетях. В аэропорт его вместе с женой привезли на правительственном автомобиле с мигалками, которое сопровождал еще один автомобиль, а также экипажи полиции. В отличие от других пассажиров, Навальный с женой прошли регистрацию на рейс "Берлин-Москва" с помощью сотрудников федеральной полиции Германии до того, как сотрудники аэропорта начали регистрировать остальных людей, летевших этим же рейсом российской авиакомпании "Победа".

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Согласно данным сервиса Flightradar, рейс, на котором Навальный летел в Москву, стал самым отслеживаемым в мире на момент полета.

Первоначально рейс Навального должен был прилететь в аэропорт «Внуково», там его должны были встречать сторонники. Но перед посадкой рейс перенесли в "Шереметьево". Сейчас оппозиционер находится во Втором отделе УВД Химки. Адвоката к нему не пускают.