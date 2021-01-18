Українська делегація може оскаржити повноваження РФ в ПАРЄ через затримання Навального

Про це заявила голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева.

У світлі останнніх подій із затриманням опозиціонера Олексія Навального в Росії, українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи може винести на обговорення питання оскарження повноважень делегації Росії в цій організації. Про це написала в Facebook голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева.

Вона зазначила, що завтра, 19 січня, планувався онлайн-виступ і участь російського опозиціонера Олексія Навального в комітеті ПАРЄ з правових питань. Але, зважаючи на останні події: його затримання в Москві, подальше перебування в СІЗО, а також вже призначено на 29 січня суду, ці плани навряд чи здійсняться.

[ + – ] Олексій Навальний в літаку

"Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) і оскаржень повноважень РФ, грунтуючись в тому числі на ці події", — заявила Мезенцева.

Вона нагадала, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити опозиційному російському політику, засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному більше 22 тисяч євро.

Нагадаємо, 17 січня, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" при проходженні паспортного контролю. Як і всіх, хто приїхав його зустріти. Це близько 60 чоловік.

До того часу політик перебував на лікуванні в Німеччині, в берлінській клініці "Шаріте", куди був доставлений на літаку з Росії після отруєння "Новачком" в серпні 2020 року.

13 січня стало відомо, що опозиціонер Олексій Навальний оголошений в Росії у федеральний розшук, в зв'язку з "ухиленням від контролю". Йдеться про кримінальну справу "Ів Роше", за яким його засудили на 3,5 роки умовно.

[ + – ] Олексій Навальний в салоні літака разом з дружиною

Однак опозиціонер прийняв рішення повернутися в Росію, про що і повідомив в соцмережах. В аеропорт його разом з дружиною привезли на урядовому автомобілі з мигалками, яке супроводжував ще один автомобіль, а також екіпажі поліції. На відміну від інших пасажирів, Навальний з дружиною пройшли реєстрацію на рейс "Берлін-Москва" за допомогою співробітників федеральної поліції Німеччини до того, як співробітники аеропорту почали реєструвати інших людей, що летіли цим же рейсом російської авіакомпанії "Перемога".

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Згідно з даними сервісу Flightradar, рейс, на якому Навальний летів до Москви, став найвідслідковуванішим в світі на момент польоту.

Спочатку рейс Навального повинен був прилетіти в аеропорт «Внуково», там його мали зустрічати прихильники. Але перед посадкою рейс перенесли в "Шереметьєво". Зараз опозиціонер перебуває у Другому відділі УВС Хімки. Адвоката до нього не пускають.