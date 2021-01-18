Экс-министр Омелян ждет "распада РФ на 10-15 государств" и "контрибуций" Украине

Экс-министр считает, что Россия должна выплачивать Украине компенсации за "столетние оккупации и убийства".

Владимир Омелян, занимавший должность министра инфраструктуры Украины во время президентства Петра Порошенко, написал на своей странице в Facebook, что его интересуют лишь две новости, касающиеся Российской Федерации: "распад страны на 10-15 государств" и "кто из новых республик будет выплачивать Украине контрибуцию".

"С территории Московии меня интересуют только две новости: распад на 10-15 государств и кто из этих новообразованных республик нам вернет похищенные ценности и выплатит контрибуцию за столетние оккупации и убийства. Именно над такой повесткой дня стоит украинцам сконцентрироваться, а дальше, за Уралом, обломки империи пусть сами с Китаем разбираются", — написал Омелян.

Закончил свой пост бывший министр словами "Украина — это Европа".

[ + – ] Омелян ждет "распада России на 10-15 стран" Фото: скриншот

Отметим, Омелян запомнился многим украинцам тем, что в сентябре 2018 года хотел "через два года" попробовать сделать в Украине Hyperloop. Позже Омелян уточнил, что запуск поезда по технологии Hyperloop в Украине может произойти "в ближайшие 5, максимум 10 лет".

Нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что идея реализовать проект Hyperloop в Украине абсурдная и считал, что Омелян просто "занимался хайпом".

Летом 2020 года Омелян рассказывал, что "идея реализовать в Украине Hyperloop" не воплотилась в жизнь, поскольку "при действующей власти нет политической поддержки проекта".

Напомним, 16 января 2021 года ранее возглавлявший Институт национальной памяти нардеп от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook о том, что хочет переименовать центральную улицу Донецка на "улицу имени Героев Донецкого аэропорта". А на месте памятника Ленину парламентарий хочет поставить монумент в форме башни разрушенного аэропорта.