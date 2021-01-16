Вместо памятника Ленину бывший глава Института национальной памяти хочет поставить монумент в форме башни аэропорта с золотыми словами "Героям слава".

Ранее возглавлявший Институт национальной памяти нардеп от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook, что после окончания войны на Донбассе центральную улицу Донецка стоит переименовать на "улицу имени Героев Донецкого аэропорта". На месте памятника Ленину парламентарий хочет поставить монумент в форме башни разрушенного аэропорта.

"Когда закончится война на центральной улице Донецка (ул. Героев Донецкого аэропорта), на месте бывшего памятника Ленину появится монумент в форме этой башни, с золотыми словами "Героям слава!", — написал Вятрович.

[ + – ] Вятрович хочет переименовать центральную улицу Донецка на "Героев Донецкого аэропорта" Фото: скриншот

Отметим, в апреле 2020 года главарь "ДНР" подписал "указ" о присвоении оккупированному Донецку второго названия – Сталино. До этого главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник подписал аналогичный "указ", которым разрешил называть оккупированный Луганск Ворошиловградом.

Напомним, в последнем новогоднем обращении Владимир Зеленский заявил, что хочет не говорить на Банковой в Киеве, что "в Украине наступит мир", а сказать на Артема в Донецке, что "мир в Украине наступил". Также он хочет написать "Крым – это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте.