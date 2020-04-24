В 1929-1961 годах город носил название Сталино

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о присвоении оккупированному Донецку второго названия – Сталино. Старое советское название быдут использовать во время дат, связанных со Второй мировой войной.

Об этом сообщают ресурсы боевиков.

"Постановляю установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятных датам в истории ДНР и города Донецка, связанным с Великой Отечественный войной", – сказано в "указе".

Название террористы будут использовать во время праздников – 9 Мая (День Победы), 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков), а также 22 июня (День памяти и скорби).

Сталино – название Донецка во времена СССР. Такое название город носил в 1929-1961 годах.

Ранее Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник подписал аналогичный "указ", которым разрешил называть оккупированный Луганск Ворошиловградом.

Как ранее сообщал Фокус: