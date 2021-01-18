Екс-міністр Омелян чекає "розпаду РФ на 10-15 держав" і "контрибуцій" Україні

Екс-міністр вважає, що Росія повинна виплачувати Україні компенсації за "столітні окупації і вбивства".

Володимир Омелян, який займав посаду міністра інфраструктури України під час президентства Петра Порошенка, написав на своїй сторінці у Facebook, що його цікавлять лише дві новини, що стосуються Російської Федерації: "розпад країни на 10-15 держав" і "хто з нових республік виплачуватиме Україні контрибуцію ".

"З території Московії мене цікавлять тільки дві новини: розпад на 10-15 держав і хто з цих новоутворених республік поверне нам викрадені цінності і виплатить контрибуцію за столітні окупації і вбивства. Саме над таким порядком денним варто українцям сконцентруватися, а далі, за Уралом, уламки імперії нехай самі з Китаєм розбираються ", — написав Омелян.

Закінчив свій пост колишній міністр словами "Україна — це Європа".

[ + – ] Омелян чекає "розпаду Росії на 10-15 країн" Фото: скриншот

Відзначимо, Омелян запам'ятався багатьом українцям тим, що у вересні 2018 року хотів "через два роки" спробувати зробити в Україні Hyperloop. Пізніше Омелян уточнив, що запуск поїзда за технологією Hyperloop в Україні може відбутися "в найближчі 5, максимум 10 років".

Нинішній міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що ідея реалізувати проект Hyperloop в Україні абсурдна і вважав, що Омелян просто "займався хайпом".

Влітку 2020 року Омелян розповідав, що "ідея реалізувати в Україні Hyperloop" не втілилася в життя, оскільки "при чинній владі немає політичної підтримки проекту".

Нагадаємо, 16 січня 2021 року раніше очолював Інститут національної пам'яті нардеп від партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович написав на своїй сторінці в Facebook про те, що хоче перейменувати центральну вулицю Донецька на "вулицю імені Героїв Донецького аеропорту". А на місці пам'ятника Леніну парламентарій хоче поставити пам'ятник у формі вежі зруйнованого аеропорту.