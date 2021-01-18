Умерла 37-летняя депутатка Черкасского горсовета

Елена Шевченко работала заместителем директора департамента финансовой политики и возглавляла бюджетную комиссию горсовета.

18 января 2021 года на официальном сайте Черкасского городского совета появилось сообщение о преждевременной смерти 37-летней депутатки горсовета Елены Шевченко.

"В нашей памяти Елена Шевченко навсегда останется приветливым и искренним человеком, доброжелательной коллегой, настоящим профессионалом своего дела, всегда внимательной и ответственной. Ее смерть — это непоправимое горе для ее родных, близких, друзей и коллег. Никакие слова не утолят боль от этой тяжелой утраты. Вечная и светлая память", — написали на сайте горсовета.

О смерти Шевченко написала и народная депутатка 8 созыва ВРУ Ирина Суслова на своей странице в Facebook.

"Елена возглавляла фракцию "За майбутнє" Черкасского горсовета, была заместителем директора департамента финансовой политики, брала активное участие в расширении нашего Женского движения. Ей было всего 37 лет… Вся жизнь впереди, столько добрых дел, Леночка, ты планировала сделать, скольким людям помочь", — написала Суслова.

С 2015 по 2020 год Шевченко была депутаткой Черкасского горсовета от партии "Самопомощь". На местных выборах 2020 года ее переизбрали депутаткой уже от другой политсилы, от "За майбутнє". Во время своей второй каденции она возглавила бюджетную комиссию горсовета.

Напомним, 17 декабря стало известно о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.