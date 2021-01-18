Померла 37-річна депутатка Черкаської міськради

Олена Шевченко працювала заступником директора департаменту фінансової політики й очолювала бюджетну комісію міськради.

18 січня 2021 року на офіційному сайті Черкаської міської ради з'явилося повідомлення про передчасну смерть 37-річної депутатки міськради Олени Шевченко.

"У нашій пам'яті Олена Шевченко назавжди залишиться привітною і щирою людиною, доброзичливою колегою, справжнім професіоналом своєї справи, завжди уважною і відповідальною. Її смерть — це непоправне горе для її рідних, близьких, друзів і колег. Ніякі слова не заспокоять біль від цієї важкої втрати. Вічна і світла пам'ять ", — написали на сайті міськради.

Про смерть Шевченко написала і народна депутатка 8 скликання ВРУ Ірина Суслова на своїй сторінці в Facebook.

"Олена очолювала фракцію "За майбутнє" Черкаської міськради, була заступницею директора департаменту фінансової політики, брала активну участь у розширенні нашого Жіночого руху. Їй було всього 37 років ... Все життя попереду, стільки добрих справ, Оленочко, ти планувала зробити, скільком людям допомогти ", — написала Суслова.

З 2015 по 2020 рік Шевченко була депутаткою Черкаської міськради від партії "Самопоміч". На місцевих виборах 2020 роки її переобрали депутаткою вже від іншої політсили, від "За майбутнє". Під час своєї другої каденції вона очолила бюджетну комісію міськради.

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